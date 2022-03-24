Когда закончится война: чего Украине не хватает для победы

Задача перед переговорщиками от Украины стоит непростая / Reuters

"Когда уже придет победа и закончится проклятая война?"- вопрос, который беспокоит всех. Попробую ответить объективно.

Каждая война завершается более или менее устойчивым миром на определенных условиях. На оси возможностей есть две крайние точки - безоговорочная капитуляция России и безоговорочная капитуляция Украины, которые не имеет смысла рассматривать, потому что они нереальны. А между ними - "Дикое поле" компромиссов, которые позволяют каждой из сторон трактовать заключенный мир как собственную победу.

Тогда что есть победа?

На эмоциональном уровне все понятно: это парад наших воинов на Красной площади в Москве под гимн Украины. Или хотя бы в Севастополе. Соответственно, суд над Путиным и другими военными преступниками и все такое.

А вот на практике страной-победительницей считается та, которая по мирному соглашению получила больше, чем имела до войны. Точка.

Все остальное-это достойное, даже героическое, но поражение. Как, например, сложилось в войне Финляндии против Советского Союза, где финны вынуждены были отказаться от части территории, хотя и нанесли Красной Армии огромные потери. К сожалению, разрушение планов агрессора, пытавшегося захватить всю страну, воспевается как победа лишь в патриотических мифах.

Соответственно, в войне против России для победы нам необходим полный вывод российских войск, возвращение Донбасса без каких-либо условий, получение средств на восстановление разрушенного (как это ни прискорбно, человеческие потери компенсировать невозможно) и надежные гарантии безопасности Украины. Это-минимум. А дополнительные компромиссы вроде отказа от НАТО или повышение статуса русского языка будут только размывать эту победу.

То есть, задача перед переговорщиками стоит непростая, и этого надо осознавать.

Мирное соглашение является проекцией ситуации на фронте, точнее, перспектив ее развития. То есть, мир заключается, когда воюющим странам все уже понятно. И никакой шантаж, в частности, ядерный, уже не срабатывает.

Читайте такжеПутин поставил на кон все: каков единственный выход из войны в УкраинеУ нас такая ситуация должна сложиться в середине апреля: в ВСУ поступит значительное пополнение, вооруженное западным оборудованием, а агрессор понесет потери в живой силе и технике, которые окончательно подорвут его наступательный потенциал. Тогда же определится возможное участие в войне Беларуси (роковое для Лукашенко), а также завуалированное участие Польши (ограниченный контингент, который обеспечит защиту наших западных областей, высвободив ВСУ для стратегической наступательной операции).

В этот период накопится и достаточно инфы, чтобы аргументированно спрогнозировать, пойдут ли события стремительным путем, и мирный договор будет заключен где-то в конце мая. Или долгим, и в этом случае прогноз на мир будет аж на конец года или даже на следующий. Вот так-самому хочется все и сейчас, но есть как есть.

Напоследок два существенных замечания.

Первое: долгий путь к миру более труден, но тогда победа будет более ощутимой. Собственно, тогда она будет настоящей победой.

Второе: вынесение условий мира на референдум будет свидетельствовать, что речь идет не о победе, а о скрытом поражении.