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Когда закончится война?

Геннадий Друзенко
16 мая 2025, 09:19
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Когда ты по всем параметрам меньше твоего врага, выигрыш возможен только в асимметричной войне.
Когда закончится война?
Колаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Чем больше я думаю об этой ужасной войне, тем больше убеждаюсь, что этот действительно экзистенциальный вызов для нас - прежде всего не о наказании или уничтожении России. Он - о необходимости стать тем, кем мы призваны быть, но кем пока не являемся. На языке Русской летописи, "за грехи наши напустил бог на нас плохих". Это отнюдь не оправдывает Путина и его орду и их ужасные преступления. Но такое переосмысление войны, осознание ее как вызова и стимула к радикальным преобразованиям внутри Украины, изменения собственно матрицы украинской жизни, разрыв с тираническим ДНК империи и СССР не по форме, а по сути, дает нам ключ к победе.

Когда ты по всем параметрам меньше твоего врага, выигрыш возможен только в асимметричной войне. Большую тиранию может победить только меньшая республика. Меньшая тирания всегда проигрывает большей тирании, даже если меньшая тирания на голову превосходит большую технологически. Доказано поединком Третьего Рейха и СССР.

Поэтому несмотря на безусловную важность технологий, ключ к нашему выживанию и безопасности - в трансформации Украины в настоящую Res Publica - общее дело свободных и ответственных граждан, которые объединяются в государство, чтобы защитить свою собственность и свои права. Как от внешнего врага, так и от внутренних узурпаторов. Граждане имеют шанс победить большую и более мощную тиранию. Подданные и рабы - нет.

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Республика как из кирпичиков состоит из граждан. Причем именно граждан, готовых служить общему делу, а не автономных эгоистичных индивидуумов, которыми движет "невидимая рука рынка". Поэтому настоящая Res Publica невозможна без культивирования гражданских свобод (civic virtues) - этоса служения и солидарности.

Именно гражданские добродетели - это тот огонь, который превращает куски глины в прочные кирпичи, из которых и возводится республика. И если рынок учит нас "искусству брать", то гражданские добродетели - это об "искусстве давать".

Любая мечта либертарианцев о "маленьком государстве" (small government) возможна только в обществе, где значительную часть ответственности государства берут на себя структуры гражданского общества и саморегулируемые организации. Культ либертарианства без достаточного количества активных и ответственных граждан, без сильных институтов гражданского общества - путь к феодализму (когда центральная власть слабая) или тирании (когда она становится слишком сильной).

Республика - это прежде всего сопротивление любому произволу, который является сущностью любой тирании. Чужой или своей. Причем постоянное бдение и постоянное сопротивление. Потому что именно тирания, а не республика является естественным состоянием для человека. Нам естественно жертвовать свободой и достоинством ради безопасности и обеспечения базовых потребностей. Искать себе патрона, а не партнера. Делегировать ответственность (которая неотделима от свободы) кому-то, а не брать ее на себя.

В украинском ДНК безусловно есть ген республиканизма. Возможно именно он (а не язык и другие атрибуты этнокультурной отдельности) является нашим глубочайшим отличием от русских. Но, как и у всех других людей, у нас есть также "ген равнодушия" и "ген эгоизма", которые убивают республику.

Чтобы устоять и победить, Украине и украинцам надо лелеять в себе дух республиканизма. Дух неравнодушия и солидарности. Умение объединяться и жертвовать собственным комфортом ради достижения общих целей. Культивирование "свободы ради", а не "свободы от". Неприятие не только внешней агрессии, но и внутреннего произвола.

Потому что есть большой соблазн отречься от наших "извечных вольностей и свобод" чтобы выжить в этой страшной войне. Остаться похожими на врага существенно, внешне отрекшись от всего, что нас связывало в прошлом. Поверить в дроны как в панацею, забыв, что они - лишь оружие, а войны выигрывает не оружие, а эффективнее организованные сообщества людей.

Поэтому если вы спросите меня, когда закончится эта война, я отвечу неожиданно. Когда Украина сделает свой экзистенциальный выбор: быть республикой или нет. Если выберем быть, - выстоим. Если нет - в очередной раз будем поглощены ордой. Потому что выиграть у орды может только большая орда или свободная страна ответственных граждан.

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Кто такой Геннадий Друзенко?

Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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