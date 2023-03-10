УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Когда ВСУ нанесут сокрушительный удар

Кирилл Сазонов

журналист, военнослужащий ВСУ

10 марта 2023, 06:20
Сейчас очень тяжело. Но самые темные времена – перед рассветом…
ВСУ, война, украинские военные
Сазонов рассказал, когда ВСУ нанесут сокрушительный удар / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На самом деле картина войны и перспектив настолько очевидна, что никто даже не пробует ее скрывать. Понятно, что тактические решения - это военная тайна.

Где, когда и кем будет нанесен удар, орки узнают только по факту. Мы шутим на эту тему, что нельзя портить сюрприз, а то хробакам будет не интересно. А мы не хотим разочаровать оккупантов, да.

Но стратегически все просто. ЗСУ держат оборону на Донецком направлении. Кременная, Бахмут, Угледар.

видео дня

Оккупанты кидают сюда все, что могут. И за каждый метр платят тоннами мяса и железа. Они тут разобьются в лепешку. Выдохнутся, как выдохлись на Лисичанске и Северодонецке. ЗСУ жестко держит оборону и минусует их непрерывно.

А в это время в тылу формируется шесть бригад. Новых. Азов, погранцы, полиция, Нацгвардия. Из добровольцев.

Тренируются на полигонах под управлением опытных ветеранов. Не секретная информация совсем, про Гвардию наступа пишут и рассказывают везде.

Это все МВС. Что там незаметно делают Резников с Залужным, неизвестно, но наверняка тоже готовят кулак для контрнаступления. Поступает от союзников новая техника.

И когда россияне будут истощены до предела на Донецком направлении, свежие силы нанесут сокрушительный удар. Бригады из тренированных добровольцев с Бредли и Леопардами. Это и будет контрнаступление и возмездие. Сейчас очень тяжело. Но самые темные времена – перед рассветом…

Источник

война в Украине Кирилл Сазонов контрнаступление ВСУ
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

06:48

Массовый ракетный удар РФ провальный: Россия устроила атаку лишь для успокоения россиян – ISW

06:20

Когда ВСУ нанесут сокрушительный удармнение

03:05

"Лукашенко не боится, что его снесут": оппозиционер назвал истинный страх белорусского диктатораВидео

02:35

Тайная мечта Рубенса: Alyona Alyona похвасталась сдобным бюстом в изящном белье

02:30

Вуаль и кружево: дочь Моники Белуччи восхитила новым фото на обложке

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, насколько сильно опасны будут для Украины ракетные удары РФВидео

01:35

Как погладить тюль без утюга: 3 простых способа, которые сэкономят вам много времени

00:51

Что нужно посеять 10 марта, чтобы урожай был "жирным": приметы и что нельзя делатьВидео

00:10

"С военной точки зрения, все логично": Жданов рассказал, как РФ хотела разозлить украинцевВидео

Реклама
09 марта, четверг
23:41

В одно мгновение потеряла самых родных: дочь погибших супругов на Львовщине рассказала детали трагедииВидео

23:36

Отношения с РФ могут измениться: Орбан удивил новым заявлением - BloombergВидео

23:29

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

22:37

Отставка правительства и досрочные выборы: в Грузии демонстранты требуют смены властиВидео

22:36

Системы Patriot не смогут защитить Украину от крылатых ракет и дронов: в США назвали причинуВидео

22:35

"Я уже закрыл для себя Украину": скандальный российский певец показал неожиданное фото

21:59

"Оккупанты способны достигать успехов": следующие месяцы на фронте будут решающими - ЦРУВидео

21:47

Ракетный обстрел Украины: РФ за раз выпустила свой месячный запас - разведкаВидео

21:43

59-летний Брэд Питт готовится снова стать отцом - Дженнифер Энистон обескуражена

21:21

"Если бы не он, меня бы уже не было": пес спас своего хозяина перед ракетным ударом на ЛьвовщинеВидео

21:20

"Россияне пытались погасить нашу систему ПВО": Жданов рассказал о "катастрофических" сложностях РФВидео

Реклама
21:11

Большой подарок дедушки-короля: дети принца Гарри официально стали принцем и принцессойВидео

21:02

Россия строит планы по нападению на Молдову: Подоляк объяснил фейки о "теракте" в ПриднестровьеВидео

21:01

Ткани рук и ног продолжают отмирать: российский фигурист не может побороть болезнь

20:56

Владимир Золкин. Почему появилось видео с расстрелом пленногоВидеоблоги

20:50

"Это были слезы": Анатолич попытался убедить украинцев в патриотизме ЛободыВидео

20:29

Российская телеведущая, наркоманка Борисова выдала безумный бред, вспоминая свою поездку во Львов

20:24

В Украину возвращается зима: на выходных страну заметет снегомВидео

20:08

Гарантии безопасности и "дорожная карта" в НАТО: Украина в июле ожидает прорывных решений ЗападаВидео

19:56

Лукашенко ввел смертную казнь за "госизмену": кто под угрозойВидео

19:49

Расстрел украинского военного: Ермак сделал новое заявление о погибшемВидео

19:32

Подлива к гарниру удивит феерическим вкусом и ароматом: чем ее загустить, если нет муки

19:20

Шесть Кинжалов за раз - террористический рекордмнение

19:15

До Пугачевой и статуса иноагента: Максим Галкин показал редкое фото

19:05

Плакали даже мужчины: на Прикарпатье попрощались с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

18:51

Сырский – о ситуации в Бахмуте: ВСУ не дали окружить город, но обстановка очень сложнаяВидео

18:48

Тела супругов разбросало по двору: появились подробности ракетного удара по ЛьвовщинеВидео

18:40

Команда Сердючки рассказала про состояние здоровья Андрея Данилко после кровоизлияния

18:02

У друга Путина Орбана признались в кознях Украине на пути в НАТО и разразились оскорблениямиВидео

18:01

Устраивают мясные штурмы: российские оккупанты устроили скандал и отказались идти в атакуВидео

17:59

"Я ночь не спала, это так тяжело": мать расстрелянного защитника рассказала, как узнала о казниВидео

Реклама
17:36

Пес не отходит от разбитой кровати хозяев: россияне убили две семьи на ЛьвовщинеВидео

17:15

Коснется каждого: в Украине будут по-новому продавать товары в супермаркетах и магазинахВидео

16:48

Гороскоп на завтра 10 марта 2023: Рыбам – реализация желаний, Тельцам – непростые задачиВидео

16:41

Когда ждать следующей ракетной атаки: Жданов сделал тревожный прогнозВидео

16:38

"Это ключевые города": Жданов объяснил, почему РФ бьёт ракетами по одним и тем же городамВидео

16:31

Сергей Притула рассказал, как переживает ночные воздушные тревоги и чем вдохновляется во время войныВидео

16:28

Спецслужбы добралась до российского комика на Бали, который выступил против войны в Украине

16:11

С начала большой войны ВСУ получили 80 автомобилей при содействии Favbet Foundation

15:38

Превращается в зловредную жижу: 3 причины, почему нельзя пить вчерашний чай

15:33

"РФ нашла самое слабое звено в нашей обороне": Жданов раскрыл цель ракетной атаки на УкраинуВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять