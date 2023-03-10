Сейчас очень тяжело. Но самые темные времена – перед рассветом…

Сазонов рассказал, когда ВСУ нанесут сокрушительный удар / 59 ОМПБр Якова Гандзюка

На самом деле картина войны и перспектив настолько очевидна, что никто даже не пробует ее скрывать. Понятно, что тактические решения - это военная тайна.

Где, когда и кем будет нанесен удар, орки узнают только по факту. Мы шутим на эту тему, что нельзя портить сюрприз, а то хробакам будет не интересно. А мы не хотим разочаровать оккупантов, да.

Но стратегически все просто. ЗСУ держат оборону на Донецком направлении. Кременная, Бахмут, Угледар.

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Оккупанты кидают сюда все, что могут. И за каждый метр платят тоннами мяса и железа. Они тут разобьются в лепешку. Выдохнутся, как выдохлись на Лисичанске и Северодонецке. ЗСУ жестко держит оборону и минусует их непрерывно.

А в это время в тылу формируется шесть бригад. Новых. Азов, погранцы, полиция, Нацгвардия. Из добровольцев.

Тренируются на полигонах под управлением опытных ветеранов. Не секретная информация совсем, про Гвардию наступа пишут и рассказывают везде.

Это все МВС. Что там незаметно делают Резников с Залужным, неизвестно, но наверняка тоже готовят кулак для контрнаступления. Поступает от союзников новая техника.

И когда россияне будут истощены до предела на Донецком направлении, свежие силы нанесут сокрушительный удар. Бригады из тренированных добровольцев с Бредли и Леопардами. Это и будет контрнаступление и возмездие. Сейчас очень тяжело. Но самые темные времена – перед рассветом…

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