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Восточный сосед идёт вразнос: когда в Европе начнется новая война

Эль Мюрид

военный эксперт, блогер

15 апреля 2022, 19:03

Европа всерьез готовится к масштабным потрясениям в России и создает санитарный кордон вокруг нее по всему периметру.

НАТО, Россия, РФ
Россия может развязать новую войну в Европе / Reuters

Швеция и Финляндия, по всей видимости, уже точно войдут в НАТО. В Кремле сделали вид, что ничего экстраординарного не произошло, хотя Медведев невнятно что-то произнес про изменение статуса Балтийского региона, что можно было понять в качестве некой угрозы. Хотя и не слишком убедительной. Последовало не более внятное перемещение каких-то военных машин, полетали самолеты, на чем всё пока вроде бы и закончилось.

Швеция уже два века как вполне комфортно торгует своим нейтральным статусом (что, впрочем, не мешает ей иметь компактные, но хорошо оснащенные вооруженные силы). Финляндия без объявления нейтралитета тоже придерживалась относительно той же позиции.

Однако теперь всё сильно изменилось. Восточный сосед очевидно идёт вразнос, и дело уже не только в психологических проблемах у кремлевской верхушки. Будь это так, можно было бы переждать обострение. Однако ситуация носит более долгосрочный характер.

Россия в ее нынешнем состоянии очевидный банкрот. В первую очередь, управленческий и идейный. Проблема в том, что пока не просматривается даже намек на то, как именно она будет выходить из этого положения. Нет никакого образа будущего и соответствующего ему проекта развития (пускай даже еще неоформленного). В перспективе подобные положение дел неизбежно завершается катастрофическим демонтажом всего пространства страны-банкрота. И личный фактор людей, находящихся у власти, в таком случае играет всё меньшую роль.

Даже если завтра нас постигнет невосполнимая утрата, на самом деле это не изменит ничего. Точно так же страна будет оставаться тем же самым банкротом и точно так же будет идти в штопор.

В таком состоянии Россия — это реальная угроза всему окружающему пространству. Угроза как будущей, все более очевидной перспективой, так и текущей политикой: банкрот пытается проводить всё более агрессивную политику, рассчитывая продлить свое существование через экспансию. "Не-война" с Украиной — характернейший пример такой политики, которая носит абсолютно объективный характер.

Когда Путин говорит о том, что "...мы были вынуждены это сделать...", он абсолютно прав. У него уже нет иной политики, кроме насилия — как внутреннего, так и внешнего, чтобы удержаться у власти. Мало того, у всего режима уже нет иных возможностей, кроме захватнической внешней политики и ожесточенной террористической внутренней.

Читайте такжеЗапад сделал России последнее предупреждениеЕсли завтра вместо Путина к рулю придет некий записной либерал-западник, он будет проводить практически ту же политику (как пример, могу напомнить Временное правительство после Февраля, которое выдвинуло абсолютно самоубийственный для себя лозунг войны до победного конца. По той же причине — у него не было никакого иного проекта развития, кроме того, что был при Николае Втором). В этом плане будет ли "преемником" Путина Медведев или Навальный — не изменится ровным счетом ничего. Это люди, которые будут пытаться выруливать с тем, что есть.

Шведы и финны отдают себе отчёт, что катастрофа на Востоке — вопрос практически неизбежный и что самое неприятное — это надолго. Поэтому и следует решение о вхождении в НАТО. Просто потому, что угроза выглядит достаточно нешуточной, и решать проблему лучше коллективно, чем самостоятельно.

Европа всерьез готовится к масштабным потрясениям в России и создает санитарный кордон вокруг нее по всему периметру. Это произойдет не прямо-таки завтра, но обратный отсчет уже включен. Двести лет нейтралитета — это солидно, но сейчас он не спасет.

Конечно, чисто реактивно решение о вхождении в НАТО — это реакция на "спецоперацию" в Украине. Вменяемость соседа ушла в отрицательную зону, поэтому тянуть уже нечего. Но само по себе решение выглядит достаточно долго вынашиваемым. Такие решения не принимаются "на коленке". Они слишком серьезны для этого.

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