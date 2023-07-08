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Когда Украина станет членом НАТО?

Александр Коваленко
8 июля 2023, 06:02
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Чего можно ожидать от грядущего саммита? Расширения поддержки. Предоставление новой номенклатуры вооружений.
НАТО
Никто Украину не примет в альянс пока идёт война / Фото: УНИАН

Считанные дни остались до встречи НАТО от которой, почему-то, многие украинцы ожидают того, чего они в результате не получат и будут разочарованы, а именно - гарантий или же непосредственно самого вступления Украины в альянс.

К сожалению, завышенные ожидания и непонимание происходящих процессов, очень часто повергают наших граждан в состояние воодушевлённой-разочарованности. Точно так же как проходящее сейчас наступление. Ведь большая часть общества ожидала какого-то молниеносного прорыва и всеобщего доминирования.

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Когда же СОУ активизировались, многие не поняли, что происходит и стали черпать информацию из вражеских площадок, не только погружаясь в манипулятивную депрессию, но и привнося её в наше информационное пространство. А всё из-за банального непонимания процессов.

Из-за незнания того, что из себя представляют линии обороны врага. Из-за непонимания, для чего проводится разведка боем. Из-за нежелания слышать то, о чём говорят им не только умные люди, коих, благо немало в эфире, а не так как в 2014-м, но и официальные лица с высоким уровнем доверия.

Я на протяжении всего этого времени не изменил своего мнения - Украина не станет членом НАТО до тех пор пока не закончится война. Лишь после этого она вольётся в североатлантический альянс с ускорением, возможно, большим чем это сделала Финляндия. Но не раньше.

А потому - не завышайте ожидания.

А вот чего можно ожидать? Расширения поддержки. Предоставление новой номенклатуры вооружений. Ряд нового формата инициатив способствующих повышению обороноспособности Украины. Но проблема в том, что всё это будет произнесено неинтересным, серым, бюрократическим языком.

С другой стороны, всё это поможет нам быть сильней. А потому и сравнение с наступлением вполне уместно, на мой взгляд. Люди ждали блокбастер от Майкла Бея, а получили кровавую рутину, и разочаровались, хотя виноваты в этом исключительно они. Сопли разочарованных парням на фронте никак не помогут.

Хотя, в свою очередь, наступление идёт по плану и множество факторов указывают на это, начиная от рекордных потерь в технике РОВ и заканчивая вклиниванием СОУ в самую сложную полосу обеспечения вплоть до переднего края основной линии обороны, без задействования главных ударных сил.

Аналогично и с НАТО. Будьте реалистами, никто Украину не примет в альянс пока идёт война, хотя Украина НАТО сейчас, как гарант безопасности в Европе, нужнее, чем самой Украине, членство в НАТО.

Не завышаем ожидания, получаем максимальный профит без неуместных фантазий, от практичности процесса.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Источник

НАТО Александр Коваленко
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