Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22

Итак, пока мы не получим комплексов ЗРК Patriot и SAMP-T, мы не будем иметь эффективной возможности для перехвата Х-22.

Ракета Х-22 / Фейсбук Константина Машовца

NASAMS и IRIS-T не могут сбивать ракеты Х-22. Это примитивная и дефективная советская ракета. Но она имеет несколько характеристик, из-за которых даже сегодня ее невозможно уничтожить с помощью комплексов ПВО. Во-первых, ее скорость достигает 4,5 махов. Напомню, что 5 махов – это барьер гиперзвукового оружия. То есть она почти приближается к такому оружию по скорости. Во-вторых, высота ее действия, от 12 до 20 километров. Высокая скорость и высокие высоты - это параметры для задействования эшелона большого радиуса действия. NASAMS и IRIS-T не могут эту ракету ни догнать, ни перехватить на высоте, например, 20 километров. Это мог бы делать, например, советский С-300 в качестве эшелона большого радиуса действия, который есть у нас на вооружении. Но есть одно "но" – характеристик ракет С-300 тоже недостаточно для перехвата ракет на таких скоростях. Может быть уникальный случай сбивания, когда эта ракета находится в стартовом положении. То есть когда ее запускают с самолета в зоне влияния украинской ПВО. Но такого не происходит, поэтому, фактически, мы не имеем возможности для их перехвата.

Однако такую возможность могут иметь ЗРК Patriot и SAMP-T. Потому что некоторые модификации ракет этого комплекса имеют возможность перехвата ракет на скорости до 5 махов и даже больше. То есть эти комплексы могут не только перехватывать такие ракеты, но и догонять их и уничтожать. Ну и, конечно, высоты в 20 километров им также доступны, потому что это как раз их характеристики. Итак, пока мы не получим этих комплексов, мы не будем иметь возможности эффективной для перехвата Х-22. А даже если получим, мы должны понимать, что эти комплексы имеют ограниченный радиус действия, поэтому нам нужно их как можно больше, чтобы повысить эффективность нашей ПВО.