glavred
УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22

Александр Коваленко

блогер, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление"

21 января 2023, 06:59
Итак, пока мы не получим комплексов ЗРК Patriot и SAMP-T, мы не будем иметь эффективной возможности для перехвата Х-22.
Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22
Ракета Х-22 / Фейсбук Константина Машовца

NASAMS и IRIS-T не могут сбивать ракеты Х-22. Это примитивная и дефективная советская ракета. Но она имеет несколько характеристик, из-за которых даже сегодня ее невозможно уничтожить с помощью комплексов ПВО. Во-первых, ее скорость достигает 4,5 махов. Напомню, что 5 махов – это барьер гиперзвукового оружия. То есть она почти приближается к такому оружию по скорости. Во-вторых, высота ее действия, от 12 до 20 километров. Высокая скорость и высокие высоты - это параметры для задействования эшелона большого радиуса действия. NASAMS и IRIS-T не могут эту ракету ни догнать, ни перехватить на высоте, например, 20 километров. Это мог бы делать, например, советский С-300 в качестве эшелона большого радиуса действия, который есть у нас на вооружении. Но есть одно "но" – характеристик ракет С-300 тоже недостаточно для перехвата ракет на таких скоростях. Может быть уникальный случай сбивания, когда эта ракета находится в стартовом положении. То есть когда ее запускают с самолета в зоне влияния украинской ПВО. Но такого не происходит, поэтому, фактически, мы не имеем возможности для их перехвата.

Однако такую возможность могут иметь ЗРК Patriot и SAMP-T. Потому что некоторые модификации ракет этого комплекса имеют возможность перехвата ракет на скорости до 5 махов и даже больше. То есть эти комплексы могут не только перехватывать такие ракеты, но и догонять их и уничтожать. Ну и, конечно, высоты в 20 километров им также доступны, потому что это как раз их характеристики. Итак, пока мы не получим этих комплексов, мы не будем иметь возможности эффективной для перехвата Х-22. А даже если получим, мы должны понимать, что эти комплексы имеют ограниченный радиус действия, поэтому нам нужно их как можно больше, чтобы повысить эффективность нашей ПВО.

ракета ЗРК Patriot
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

07:10

Как сэкономить на стиральном порошке: на это самодельное средство вы потратите лишь копейки

06:59

Когда Украина сможет сбивать ракеты Х-22мнение

06:58

Обнимайтесь целый день: поздравления с Днем объятий в стихах и картинках для ваших любимых

06:00

Когда День Соборности Украины 2023: дата и история праздника

05:30

Женский гороскоп на неделю 23-29 января: Овнам – головокружительный успех, Рыбам – влиятельность

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

05:30

Гороскоп Таро на февраль 2023: Ракам - важная новость, Львам - изобилие, Девам - деньгиВидео

04:10

Как стакан воды в микроволновке спасет вашу технику: секрет, о котором вы и не догадываетесь

03:20

Хрустящие и с пузырьками: безумный рецепт чебуреков, нужно добавить 1 ложку секретного ингредиентаВидео

03:00

Что вы увидели первым: тест по картинке раскроет скрытую сторону вашей личностиВидео

Реклама
02:30

Потепление будет недолгим: украинцев ошарашили ледяным прогнозом с лютой стужейВидео

01:30

"Что скрывает Даша Квиткова?": жена Никиты Добрынина решилась на признание на фоне слухов про разводВидео

00:51

Зачем 21 января каждому надо приготовить гречку: приметы и что нельзя делатьВидео

20 января, пятница
23:50

"Споры в банке с пауками": в ГУР заявили, что в окружении Путина начали обостряться конфликты

23:37

Всю жизнь преследует черная полоса: 5 женских имен с невероятно тяжелой судьбой

23:20

"Ни одна ПВО еще не сталкивалась с такой угрозой": Коваленко рассказал, чем страшны С-300 и С-400Видео

23:05

Украина провела откровенный разговор с Германией о передаче танков LeopardВидео

22:45

"За 15 минут до трагедии сказала, что умрет": российская ракета разорвала на куски женщину в ДнепреВидео

22:27

Гастроли променял на окопы: ВСУ ликвидировали рэпера-спортсмена из МагаданаВидео

22:26

"Могу поделиться счастьем": участница "Холостяка" вышла замуж

22:22

Почему нельзя 22 января никому трогать иголку: приметы и что нельзя делатьВидео

Реклама
22:10

Гороскоп на 21 января 2023: Рыбам – гармония, Девам – эмоциональность, Тельцам – романтика

22:05

Мисс Украина показала, как россияне желают ей смерти

22:02

Ким Кардашьян за космические деньги купила любимое украшение принцессы ДианыВидео

21:30

"За танки будем бороться": Зеленский высказался о выходке Германии на РамштайнеВидео

21:05

"Прямо как "Хаймарс": Маша Ефросинина засветила бюст на сочных фото в откровенном платье

20:59

Совершили покушение: принц Гарри рассказал о трагедииВидео

20:33

"Цифры большие": американский генерал заявил о колоссальных потерях Украины и РФВидео

20:17

"Не хотят передавать": в Пентагоне озвучили решение по танкам Leopard для УкраиныВидео

20:16

США призывают Украину подождать с наступлением - ReutersВидео

19:31

"Не в этом году": генерал США озвучил неприятный прогноз по освобождению территорий от оккупантовВидео

19:25

В НАТО откровенно ответили, есть ли у Украины шансы начать наступление после получения военной помощиВидео

19:06

Бритни больше нет: эпатажная певица сообщила о смене имени благодаря другу детства

18:59

"Путин совершил стратегическую ошибку": Запад усиливает помощь Украине - глава ПентагонаВидео

18:45

Виталий Портников. Термоядерный дегенерат Дмитрий МедведевВидеоблоги

18:42

Германия рискует потерять остатки своей репутации и влияния в Европемнение

18:41

Им чужда любовь: знаки зодиака, которые не умеют любить

18:40

Эрдоган сделал Зеленскому очень странное предложение из-за ПутинаВидео

18:16

Как быстро убрать лед со ступенек: 3 эффективных способа, чтобы избавиться от опасного "катка"

18:16

"Посмотрите, какое тело!": в Сети всплыло откровенное видео 18-летнего Колина Фаррелла в стрингахВидео

18:11

Зачем нужно регулярно гладить свою кошку: четыре неожиданные причины, которые вас удивятВидео

Реклама
18:09

Германия затягивает с поставкой оружия Украине: Штайнмайер резко встал на сторону ШольцаВидео

18:05

200 гривен за кг: в Украине установили рекордные цены на популярный продуктВидео

16:52

РФ продвинется вглубь Украины после захвата Бахмута - разведка ГерманииВидео

16:48

Завалит снегом и ударит мороз: синоптики назвали дату резкого похолодания и новой неприятностиВидео

16:48

О ней мечтает любой мужчина: знаки зодиака лучших тещ

16:32

Русские получили по морде и теперь в недоумении: почему их не любят?мнение

16:27

"Война в центре Москвы": есть несколько сценариев событий в РФ после ее поражения – генерал МаломужВидео

16:25

"Она была моей жизнью": сын погибшей в Днепре женщины написал слезное прощальное письмоВидео

16:20

Результат вас удивит: как узнать характер человека по форме бровейВидео

16:14

"Нет единого согласия": Рамштайн не одобрил передачу танков Leopard УкраинеВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныНовости Харькова
Синоптик
Погода на неделюПогода зимаМагнитная буряПогода на выходныеПрогноз погоды
Праздники
Пасха 2023Троица 2023Календарь 2023Православный календарь 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиНовогодний маникюр
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочери
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять