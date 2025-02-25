Когда Украина сможет начать свою наступательную операцию?

Россияне заканчивают наступательную операцию 2024 года, во время которой за минувшее лето они планировали выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

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Однако решение этой задачи затянулось до начала 2025-го, и российским войскам не удалось дойти даже до границы Днепропетровской области. На Луганском направлении войска РФ вообще ничего не сделали: как мы контролировали часть Луганской области в районе Белогоровки (это Северское направление), так и контролируем. Поэтому задача россиян не выполнена.

При этом все силы и средства, которые были собраны противником для летней кампании 2024 года, уже вошли в боевое столкновение. Дополнительных резервов у России нет. Все оперативно-тактические резервы РФ сейчас вдоль линии фронта выполняют боевые задачи.

Кроме того, россиянам очень помешала наша операция на Курском направлении: из-за нее противнику пришлось отвести в Курскую область до 100 тысяч бойцов, из них уже около 50 тысяч отминусовано "двухсотыми" и "трехсотыми", еще 50 тысяч до сих пор воюют на том направлении. 100 тысяч - это те войска, которых россиянам не хватило на Покровском направлении, почему они и зависли там.

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Мы удержали восточный фронт, хотя он мог посыпаться под ударами многочисленной группировки российских войск. Теперь силы противника там в невыгодном для них положении: наши войска, которые удерживали Курахово, не дали россиянам развернуть левый южный фланг для выравнивания фронта по линии Покровск - Великая Новоселка и сейчас разматывают силы противника в этом оперативном вклинении.

Резервов, которые уже вошли в боевое соприкосновение, у России осталось на полтора-два месяца. Речь идет о резервах, способных выполнять наступательные операции. До конца апреля россиянам нужно будет завершать наступательные операции и переходить в оборону. Причем на некоторых позициях им придется откатываться, поскольку резервов нет даже для того, чтобы остановить боевые действия. Войну можно быстро начать, а вот остановить ее очень сложно.

До конца апреля перед россиянами будет стоять задача - остановить боевые действия, чтобы мы не пошли в контрнаступление. Почему мы сейчас и слышим определенные призывы прекратить огонь именно до этого срока.

Сейчас ситуация для нас не такая, как бы нам хотелось: сил и средств недостаточно, что не позволяет прямо сейчас начать операции на некоторых позициях. Но, тем не менее, у нас есть резервы - как минимум несколько сотен тысяч правоохранителей, которые могут стать в строй и поддержать пехоту. У нас есть поддержка как минимум Европы. Нам нужна поддержка Америки - нам очень трудно будет обходиться без американской военной помощи. Но, скорее всего, она не будет прекращаться, поскольку уже есть видение процессов закупки вооружений у США для нас Европой.

Поэтому для нас вырисовывается довольно неплохая перспектива: когда россияне выдохнутся, в конце апреля или в начале мая мы сможем начать свою операцию по восстановлению территориальной целостности.

Роман Свитан, специально для Главреда

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, прошедший через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

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