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Интересная новость из области "успехов" вражеского ВПК

Александр Коваленко
25 февраля 2025, 19:10
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БМП-3 была изначально провальной веткой в линейке советских ББМ и в современной россии.
Оккупанты в Крыму
Оккупанты война в Украине / Коллаж: Главред, фото: "Атеш"

ОАЭ заказали турецкой компании FNSS модернизацию 615 единиц БМП-3, стоящих на вооружении эмиратской президентской гвардии. БМП-3 закупались Абу-Даби у россии в 1990-х годах и на сегодняшний день являются в составе сухопутных войск ОАЭ самой многочисленной компонентой ББМ.

Логичным было бы предположить, что контракт на модернизацию такого многочисленного парка должен был бы достаться российскому Курганмашзаводу, тем более что недавно россияне из кожи вон лезли на выставке вооружений IDEX-2025, чтобы навязать потенциальным покупателям свой не имеющий аналогов в мире лом. Кроме того, российская пропаганда из всех сил тужилась, чтобы пропиарить модификацию БМП-3 688М-СБ3КДЗ, а так же БМП-3 с динамической защитой на основе ЭДЗ 4С24.

Но – нет. Контракт получили турки!

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БМП-3 была изначально провальной веткой в линейке советских ББМ и в современной россии, полёт конструкторской мысли не привнёс абсолютно ничего нового в безжизненную концепцию.

Полномасштабная война же в Украине лишь подтвердила факт бесперспективности дальнейшего развития советской линейки БМП и БМД, но технические и технологические возможности, а точнее их отсутствие, не позволяют это сделать россии.

В настоящее же время уровень доверия упал не только к российской технике, показавшей себя в ходе войны с худшей стороны, но и к возможностям российских предприятий проводить качественную, но главное, современную и своевременную модернизацию техники. Особенно в таком количестве!

Невероятно, но факт, в то время как российская пропаганда хвалится портфелем заказов на $57 млрд, представляющем собой накопленные за годы просроченные контракты, турки, без шума и пыли, вытеснили россиян с площадки, на которой те, казалось бы, всегда были монополистами. Но в новостях на россия-24 россиянам об этом никто не расскажет.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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