Когда Украина получит F-16

Информация о том, как, в каком количестве, какие виды самолетов и какой номенклатуры, от каких стран мы получим самолеты, вероятно, будет закрытой, так как враг не дремлет.

Истребители F-16, Роман Свитан / Википедия, скрин

Получить самолеты и подготовить летчиков - это разные вещи. Самолет без летчика летать не будет, как и летчик без самолета. Потому, скорее всего, само по себе принятие решения о передаче самолетов будет стартом для подготовки летного состава. Если он не был готов раньше, так как 100 миллионов долларов в прошлом году было выделено, и просто так они бы не лежали на полке. Потому вполне возможно, что велась подготовка летного состава на тех же F-16.

Раньше весны, мы, конечно, точно не получим самолеты. А вот если решение о подготовке летчиков (например, на британских Typhoon) будет принято даже завтра, то получить самолеты вместе с летным составом мы сможем не раньше, чем через три месяца. Летчики первого класса, у которых по полторы-две тысячи часов налета, допуски ко всем видам полетов на истребителях, могут успеть переучиться за три месяца. Но реально летный состав учится от 3 до 6 месяцев, в зависимости от класса летчика и его налета.

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Информация о том, как, в каком количестве, какие виды самолетов и какой номенклатуры, от каких стран мы получим самолеты, вероятно, будет закрытой, так как враг не дремлет. Потому информацию как-то озвучат, но она не будет конкретной. Что касается летного состава, то уже есть подтверждения о том, что, например, Великобритания готова обучать наших пилотов.

F-16 C/D - это неплохая модификация самолета. Он может нести на себе практически весь спектр авиационных вооружений: управляемые бомбы и свободно падающие, ракеты "воздух-земля", управляемые и неуправлямые ракеты "воздух-воздух". Он может использоваться и как истребитель, и как перехватчик, он ведет воздушный бой (у него есть пушка), а также работает по земле как штурмовик и бомбардировщик. Плюс даже в этой модификации он дешевле любого самолета европейского уровня за счет своего количества. Их было произведено несколько тысяч штук, поэтому за 30 миллионов долларов их, в принципе, можно получить.

Очень важно и количество - нам все-таки лучше получать самолет одной модификации, чтобы наши летчики летали на одной модификации, а инженеры и техники использовали один самолет. Потому что в случае "сборной солянки", например "Тайфун", "Рафаль", "Мираж", то это будет своеобразной нагрузкой для инженерно-технического состава, для аэродромно-технического оборудования. Но если F-16 на данном этапе сложно передать по каким-то причинам, то можно начать с того же "Тайфуна". Потому что их тоже много произведено, более 600, и хотя бы одну бригаду из двух эскадрилий мы могли бы сформировать. Тем более, что англичане уже готовы учить на них наших летчиков.

Эти два самолета - оптимальный вариант. Французские самолеты, "Мираж" и "Рафаль", тоже отличные, но если "Рафалей" много, то "Мираж" уже старенький. Потому лучше всего F-16 или F-16 c Typhoon.

Роман Свитан, специально для Главреда