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Когда слабый побеждает сильного?

Юрий Касьянов
25 марта 2024, 08:57
Мы слабые. У нас - мало сил. У нас - нет ресурсов. Зато мы имеем отчаянную храбрость, и победа для врага будет слишком высокой.
Когда слабый побеждает сильного?
Украина должна продолжать сражаться / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 37 отдельная бригада морской пехоты

Когда слабый побеждает сильного? - Когда теряет страх. Когда сильному и наглому есть что терять, а слабому - терять уже нечего.

Так Финляндия в 1940 году победила СССР (даже потеряв часть своих территорий), так чеченцы в 1996 году поставили на колени российскую федерацию (и ставили бы до сих пор, если бы не национальные предатели и продажные шкуры из рода Кадырова).

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Силу уважают все. Это единственный аргумент в драке, который ставит тебя выше многочисленных врагов. Правила известны давно, но доступны только для отчаянных: бей первым, бейся, когда нет никаких шансов, бейся до конца, и, возможно, ты победишь. Во всяком случае не проиграешь.

Я поступал так множество раз. Лет сорок пять назад - в дворовых драках, лет десять назад - на войне. Никогда не сдавайся. Не показывай врагу свой страх. Сделай свой страх своей силой. Заставь себя побеждать, потому что терять уже нечего, а поражение неприемлемо...

Сегодня - та же история. Мы - слабые. У нас - мало сил. У нас - нет ресурсов. Зато мы имеем отчаянную храбрость, и победа для врага будет слишком высокой, а поражение для нас станет славой...

И победой в конце концов.

Кто такой Юрий Касьянов

Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV".

Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году.

На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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война в Украине Юрий Касьянов
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