Когда русская армия посыплется

Когда мы будем брать Севастополь, большой вопрос, будут ли держаться россияне за Донбасс.

Вхождение ВСУ в Крым станет переломным моментом / коллаж фото УНИАН

К сожалению, мы кое в чем просчитались. Как россияне неверно оценили нас, когда планировали историю со "спецоперацией" – они до известной степени накладывали на нас свои кальки, то есть то, как бы они повели себя в похожей ситуации. Оказалось, что мы сильно другие. А потом мы совершили похожую ошибку – мы искренне считали, что в случае начала мобилизации и потока "цинков", в России что-то всколыхнется. А оказалось – нет, потому что, во-первых, не та уже Россия, не всколыхнется: все-таки десятилетия пропаганды дают о себе знать. Во-вторых, они сделали одну очень мудрую вещь (к сожалению, для нас), когда начинали мобилизацию и не стали закрывать границу. Этим они дали бежать из страны всему тому, что потенциально могло бы протестовать. Они посчитали, что при 140 миллионах населения даже побег 10 миллионов не так страшен, потому что все, кто останутся, будут абсолютно покорными и контролируемыми. Поэтому у них сейчас фактически имеется неограниченный ресурс новой биомассы.

Поэтому вариант того, когда уйдут тысячи "цинков", и мамки выйдут на улицы, не сработал. Уже ушли сотни "цинков", да никто никуда не выходит, и теперь надо исходить из того, что и не выйдет. Соответственно, остается другой лимит – то количество "цинков", из-за которого их части на фронте полностью теряют боеспособность. А это, к сожалению, много.

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У меня есть определенные надежды на то, что когда мы зайдем в Крым, это будет тем психологическим сигналом, после которого русская армия просто посыплется. Потому что когда мы будем брать Севастополь, большой вопрос, будут ли держаться россияне за Донбасс. Потому что если считать, что они спокойно проглотят освобождение Украиной Крыма и дальше, стиснув зубы, будут держать оборону каждого куска оккупированных территорий Донбасса, тогда достаточно быстро можно будет освободить то, что было свободным до прошлого года – лесостепную часть Луганщины. А вот когда упремся в Северский Донец, и, соответственно, плотную городскую агломерацию, то если у русских будет достаточно духу это держать, это можно делать очень долго. Собственно, как мы показали за этот год, потому что когда есть дух, каждый город можно держать месяцами и медленно из них отступать.