Когда Россия умрет как государство

Россия двигается к развалу / profmedia.by

Государство, кроме всего прочего, это система символическая. А Россия уж и подавно. Символический (идеологический) план, в России, неадекватно превалирует над экономическим.

Разрушение государства, полное и окончательное, это не разрушение экономики и армии. Если экономика разрушенина, а система символов сохранена, то есть потенциал для веры, то экономика, территория и армия могут быть восстановлены.

Мир символический определяет, формирует мир действительности. Сначала символы, потом география, события и структуры.

После Харьковского бегства рухнул образ российской армии. А это важный символ для России. Это та дубинка, на которую они молились и которой угрожали миру. Пригожин и Кадыров стали в открытую издеваться над армией.

После Херсона посыпался образ Путина как символа России. Дугин практически призвал казнить Путина.

В марте месяце, когда я обсуждал с кругом заинтересованных лиц, стратегию пропаганды на Россию, я говорил о том, что важно разбить именно эту связку Путин - России. Это разрушает стабильность политической системы. И, до этого момента, пропаганда на Россию не имеет никакого смысла, разве что "как избежать мобилизации".

Как только доверие разрушено, можно влиять. В ситуации веры люди неуязвимы для пропаганды, в ситуации сомнений - открыты к пропаганде, ибо ищут новые опоры.

Но есть ещё последний бастион, последний символ. Это сама Россия. Образ империи, несущей свет и борящийся со злом, иногда проигрывание но всегда восстанавливающейся и наносящей поражение врагам.

Высший уровень: Россия. Её воплощенный символ - Путин. Его оружие возмездия - вторая армия в мире.

Когда будущее разрушено, вера в этот символ, как когда-то вера в СССР, умрёт навсегда. Так что мы у орешка, в котором игла с жизнью Кощея Бессмертного.

И первый и второй слом обеспечили: украинская армия, вооружение партнеров, жесткая позиция Президента, и сплочение украинского народа.

И для третьего слома они важны. Но не только.

Сам проиграш в войне не сломает символ России. Россия проигрывала и возрождалась. Это должно быть интеллектуальное и духовное уничтожение. Когда "Россия" превратится из символа в знак прошлого, а все ассоциациируемые с ней силы и ценности, будут символизированы в новых символах.

Когда эта вера рухнет у россиян - Россия умерла. Но важны новые символы. Что будет на тех местах теперь.

Это важно и для Европы и Запада. Пока в их головах живёт Россия, как символ, они и не могут себе представить какое-то новое устройство построссийских территорий. Да, армия умерла, но не Россия. Потому и опасаются полного проиграша России. Ибо не способны или не решаются фантазировать иное вместо России.

Так что впереди ещё и этот слом.

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