Когда Путин встретится с Зеленским?

Вадим Денисенко
22 августа 2025, 19:10
Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира.
Путин и Зеленский / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, ОП

Встреча Путин-Зеленский практически невозможна до встречи Путин - Си. Несмотря на попытки блиц-крига Трампа сделать эту встречу до визита Путина в Китай, Кремль делает все от себя зависящее, чтобы затянуть время.

Де-факто, сейчас мы видим самый низкий уровень суверенитета РФ за все годы правления Путина. Он идет к Си с просьбой разрешить ему продолжать СВО.

После Аляски россияне официально предложили КНР стать гарантами соглашения. В переводе на человеческий язык это означает, что Путин захотел предложить себя в качестве некоего условного посредника между Китаем и США. Правда, он может предложить только совместные проекты в южно-морском пути и разработке Арктики.

Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира. Он признает, что нуждается в двойном протекторате, чтобы одна из сторон его не раздавила. Особенно, учитывая технологическую отсталость и неспособность РФ строить так называемую суверенную экономику.

Для нас это, более позитивный чем негативный сигнал. Обе стороны (Китай и США) не хотят поражения Украины. И обеим точно не нужна победа России. В то же время в обоих случаях мы имеем трудности с коммуникацией. В Пекине у нас ее де-факто нет. В Вашингтоне мы разговариваем через посредников.

Пока все больше становится похожим, что судьбу этой войны будут решать переговоры США-Китай.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

