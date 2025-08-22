Когда Путин встретится с Зеленским?

Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира.

Встреча Путин-Зеленский практически невозможна до встречи Путин - Си. Несмотря на попытки блиц-крига Трампа сделать эту встречу до визита Путина в Китай, Кремль делает все от себя зависящее, чтобы затянуть время.

Де-факто, сейчас мы видим самый низкий уровень суверенитета РФ за все годы правления Путина. Он идет к Си с просьбой разрешить ему продолжать СВО.

После Аляски россияне официально предложили КНР стать гарантами соглашения. В переводе на человеческий язык это означает, что Путин захотел предложить себя в качестве некоего условного посредника между Китаем и США. Правда, он может предложить только совместные проекты в южно-морском пути и разработке Арктики.

Путин не просто признает, что он не может быть третьим полюсом мира. Он признает, что нуждается в двойном протекторате, чтобы одна из сторон его не раздавила. Особенно, учитывая технологическую отсталость и неспособность РФ строить так называемую суверенную экономику.

Для нас это, более позитивный чем негативный сигнал. Обе стороны (Китай и США) не хотят поражения Украины. И обеим точно не нужна победа России. В то же время в обоих случаях мы имеем трудности с коммуникацией. В Пекине у нас ее де-факто нет. В Вашингтоне мы разговариваем через посредников.

Пока все больше становится похожим, что судьбу этой войны будут решать переговоры США-Китай.

