УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Когда может завершиться российско-украинская война?

Владимир Фесенко
1 апреля 2024, 09:14
Тема завершения войны через мирные переговоры воспринимается через крайности, особенно у нас в стране.
Когда может завершиться российско-украинская война?
Решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий / коллаж: Главред, фото: 71 отдельная егерская бригада, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

В последнее время вновь актуализировалась тема завершения российско-украинской войны. На эту тему появляются статьи, высказываются политики, военные и политические аналитики. Журналисты спрашивают: когда может завершиться российско-украинская война?

Однако в восприятии темы завершения российско-украинской войны и в Украине, а нередко и на Западе доминируют крайности, далекие от реальности.

В прошлом году у нас преобладали крайне завышенные ожидания, что еще немного, Запад даст нам танки, и мы освободим все оккупированные территории, включая Крым. И тогда война сама собой закончится нашей победой. Это были очень наивные представления о завершении войны.

видео дня

Сейчас таких иллюзий в Украине стало гораздо меньше. Но вера в чудо остается. Представления о том, что война закончится уже в текущем году благодаря прибытию в Украину войск в НАТО, это такая "победная маниловщина", лишенная реальных оснований. Те, кто озвучивает такие теории, пусть почитают Послание Байдена к Конгрессу США, в котором Президент США прямо сказал, что американские солдаты не будут воевать в Украине. Громогласные заявления Президента Франции о возможном присутствии войск НАТО в Украине пока не встретили поддержки у большинства его коллег в Североатлантическом Альянсе. К тому же европейские страны НАТО и организационно, и ресурсно, и социально-психологически пока не готово к такой войне, какая идет в Украине уже более двух лет. Но главным фактором сдерживания НАТО от прямого участия в войне против России является риск ядерной войны. Этот же риск пока сдерживает и Путина от удара по соседним странам Запада.

Другая крайность заключается в представлениях о том, что еще немного и Россия победит в нынешней войне. В этом духе написана недавняя статья в Die Welt. Автор этой статьи предполагает, что американская военная помощь Украине будет резко сокращена, независимо от исхода выборов, а Европе не хватает "сил и политической воли", чтобы самостоятельно оказать необходимую помощь оружием. Украина, по его мнению, вряд ли сможет удержать фронт, а у России достаточно ресурсов и глобальной поддержки, чтобы продолжать войну еще несколько лет. Поэтому окончание войны может произойти уже в текущем году путем замораживания военных действий. Как именно это произойдет, автор не уточняет, но, видимо, предполагает, что это произойдет на условиях России. Статья в Die Welt сильно преувеличивает существующие проблемы и экстраполирует их на ближайшую перспективу, а вот противоположные тенденции и факторы замалчиваются, либо игнорируются.

Тема завершения войны через мирные переговоры также воспринимается через крайности, особенно у нас в стране.

Одна крайность – ожидание переговорного завершения войны уже сейчас. Неважно каким образом и на каких условиях. Главное, чтобы побыстрее эта война закончилась. Сторонники этой позиции видят намек на возможный мир в любой западной публикации на эту тему, в любом заявлении на тему мира Путина или кого-то из западных лидеров (например, Шольца). В данном случае желаемое выдается за действительное.

Прямо противоположная крайность – конспирологическое и параноидальное отношение к самой теме завершения войны через мирные переговоры. Любое политическое заявление, дискуссия или даже сугубо академическая статья на тему мирных переговоров воспринимается как "Зрада" (предательство), как тайный и преступный план по тайной сдаче Украины Путину. Вот эта точка зрения публично у нас представлена очень заметно.

Отсюда и такое подозрительное отношение к Глобальному Саммиту Мира, инициированному Украиной. Никаких непредсказуемых последствий от этого саммита не будет. Этот саммит не про завершение войны и не про переговоры с Россией. К тому же России на этом саммите не будет. Этот саммит посвящен продвижению Формулы мира Президента Зеленского и нашей позиции по условиям завершения войны. Для России наши условия завершения войны (Формула мира Президента Зеленского) неприемлемы, как и для нас неприемлемы российские условия мира. В этом смысле ситуация остается такой же тупиковой, как год назад. Более того, вероятность мирных переговоров на данный момент даже уменьшилась. Россия готовится к эскалации войны и готова на мир только нас своих условиях, которые стали гораздо более жесткими и ультимативными, чем два года назад в Стамбуле. На Западе это хорошо знают, и понимают, что принудить Путина к реальным мирным переговорам можно лишь остановив его в Украине.

Отсюда очень простой ответ на вопрос о том, когда завершится война: никто и нигде (ни в Москве, ни в Киеве, ни в Вашингтоне, Берлине или Париже, тем более в Die Welt) не знает, когда завершится война. На данный момент я не вижу никаких реальных предпосылок (ни военных, ни политических) для завершения войны в ближайшие полгода, с высокой вероятностью и до конца года. Далее загадывать не буду. Большинство серьезных аналитиков считают, что российско-украинская война вряд ли завершится до окончания президентских выборов в США. Но и это не решающий фактор. Война может затянуться еще на несколько лет, а ее масштабы могут выйти за пределы Украины. При этом параллельно могут инициироваться и мирные переговоры, которые, однако, далеко не сразу приведут к завершению войны.

Решающим фактором завершения войны будет ход и результаты военных действий, ресурсное обеспечение воюющих сторон. Но на условия и саму возможность завершения войны также будет влиять развитие социально-политической и экономической ситуации в России, Украине, США и ЕС, и общая международная ситуация. От сочетания этих факторов будут зависеть и условия завершения войны, и то, когда именно она может завершиться.

Кто такой Владимир Фесенко

Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине
Реклама

Главное за день

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - Ягун

09:00 Интервью
Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

07:52 Мир
РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

07:02 Украина
Все главные новости

Популярное

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 апреля: Овнам - приятный сюрприз, Рыбам - поддержка 4718

Гороскоп Таро на неделю с 1 по 7 апреля: Овнам - приятный сюрприз, Рыбам - поддержка

Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях 4256

Украину ждет самая опасная весна: астролог Вакулина - о грядущих событиях

Россиянам устроят Армагеддон : генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ 2709

Россиянам устроят "Армагеддон": генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки 2452

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

Последние новости

09:30

Гороскоп на завтра 2 апреля 2024: Рыб будут раздражать, Тельцам - перемены

09:23

Пересчет пенсий в Украине: кто попал под повышение с 1 апреля

09:14

Когда может завершиться российско-украинская война?мнение

09:04

Маломуж объяснил, почему Байден согласится дать ВСУ дальнобойные ATACMS

09:00

Путин остался без преемника, в ближайшие годы РФ грозит военный переворот - ЯгунВидео

США передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал МаломужСША передадут ATACMS Украине, чтобы не допустить переноса войны в страны НАТО – генерал Маломуж
08:44

Соловий впервые после ухода от Жадана рассказала о новом романе

08:15

Кто из украинцев имеет право на бронь от мобилизации с 1 апреля - список

07:52

Военная помощь Украине: Конгресс может одобрить выделение $60 млрд до 22 апреля

07:02

РФ может начать масштабное наступление на одном направлении: в ISW назвали сроки

Реклама
06:06

Имеет ли шанс Россия на развал в ближайшее время?мнение

05:30

Головоломка для тех, у кого блестящее зрение: надо за 12 секунд найти лимон

04:20

Решение принято: генерал-разведчик о неожиданном сценарии передачи Taurus Украине

03:30

Раскрыто количество "Калибров", которое РФ могла накопить для ударов по Украине

02:00

Вера Брежнева мило поздравила красотку-дочь с 23-летием

01:30

Растет бунтовщицей: 12-летняя дочь Ани Лорак кардинально сменила имидж

00:22

Помощь Украине на $60 млрд: соратник Трампа дал обещание, названы сроки голосования

00:15

Известный украинский актер позвал замуж свою возлюбленнуюВидео

31 марта, воскресенье
23:16

Пасхальное чудо: онкобольной Чарльз впервые официально вышел к народу

22:51

Войска РФ ударили по Харькову авиабомбами, есть прилет: подробности

22:37

Запад разрешит бить по военным объектам РФ своим оружием: Маломуж назвал условие

Реклама
22:10

Гороскоп на апрель 2024 для Дев: самые опасные и самые удачные дниВидео

22:06

Пока тел никто не видел: Буданов подловил РФ на фейках насчет падения Ил-76

21:38

ДРГ России пыталась прорваться в Украину: в Генштабе назвали направление и детали

21:32

РФ закатила истерику из-за "терактов" и требует выдать Малюка: жесткий ответ СБУ

21:02

Когда Украине предоставят дальнобойные ATACMS?мнение

20:21

Бойня в Подмосковье: эксперт оценил вероятность причастности ФСБ к терактуВидео

20:21

Войска РФ за две недели сбросили 14 авиабомб на Белгородскую область - СМИ

19:28

ВСУ отбросили оккупантов: у РФ крупные потери на юге, названы направления

19:19

Чтобы войска РФ внезапно не прорвались: в ВСУ раскрыли детали обороны Киева

18:53

Россия пытается целиться в одни и те же места в Одессе: что это значит

18:26

Поздравления с 1 апреля - красивые и смешные картинки

18:22

У Зеленского выдвинули обвинение: Европа не хочет запрещать РФ обходить санкции

18:12

Папа призвал Россию и Украину к обмену пленными "всех на всех"

17:56

"Проще, чем вопрос Крымского моста": Буданов сделал заявление о ж/д пути РФ в Крым

17:53

22-летний популярный певец впервые стал отцом - известны пол и имя младенца

17:27

Украину накрывает летняя жара: в первый день апреля будет +26

17:20

Угроза нового штурма Киева: Буданов оценил предупреждение Макрона

16:55

Святослав Вакарчук показал редкое фото красавицы-мамы

16:46

Россия выпустила по Украине ракеты и бомбы: объявляли воздушную тревогу

16:36

В Харькове снова будут отключать свет: где и когда не будет электроэнергии

Реклама
16:35

РФ строит железную дорогу, которая может стать серьезной проблемой - Буданов

16:24

Россиянам устроят "Армагеддон": генерал-разведчик раскрыл сроки наступления ВСУ

15:53

Гороскоп на апрель 2024 для Львов: подарок Вселенной и судьбоносные переменыВидео

15:50

В российском Интерполе выдвинули сказочную версию бойни в "Крокусе"Видео

15:39

Украина выбыла из тройки лидеров Евровидения-2024 - букмекеры

15:12

РФ готовит массированный ракетный удар: Буданов назвал, чем готов бить враг

14:55

Киев готовится к возможному наступлению РФ - Кличко

14:49

Что лучше баня или сауна: как не попасть впросак и не нанести себе вред

14:30

РФ перешла в контрнаступление: где врагу удалось "продавить" линию фронта

14:07

РФ лупит по Украине ракетами Циркон: Буданов назвал коварный план врага

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
ГоловоломкиВсе о шоу-бизнесеТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Праздники
Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годКакой сегодня праздникВеликий пост 2024
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять