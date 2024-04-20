Когда фронт почувствует американскую помощь?

Напомню, что в Белом Доме существует так называемая неформальная "партия мира", которая неофициально настаивает на переговорах Украины и России на условиях агрессора

https://opinions.glavred.info/kogda-front-pochuvstvuet-amerikanskuyu-pomoshch-10559366.html Ссылка скопирована

В США одобрили помощь Украине / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, president.gov.ua, скриншот

Большинство обозревателей анализируют законопроект по помощи Украине, и соглашаются с тем, что законопроект вполне приемлем: приличная общая сумма, которая предназначена не только ВПК Соединенных Штатов, но и напрямую Украине.

А еще многим нравится выступление перед прессой спикера Конгресса М. Джонсона, который настаивает, что помощь Украине - критически важна и чуть ли не является целью его политической жизни. Какую-то с ним очень эффективную разъяснительную работу провели? Или, может, получив от Д. Трампа гарантии, что республиканцы не будут голосовать за его отставку, он осмелел и начал провозглашать не очень популярные среди однопартийцев, но трезвые мысли?

Однако все это - внешнее оформление, медийный орнамент ситуации. А Украине нужны не слова и даже не проголосованный Конгрессом и Сенатом законопроект о поддержке. Нам нужны реальные оружие и деньги, при чем, как можно быстрее. И здесь, к сожалению, возможны варианты.

видео дня

Напомню, что в Белом Доме существует так называемая неформальная "партия мира", которая неофициально настаивает на переговорах Украины и России на условиях агрессора, поэтому ее вернее называть "партией капитуляции". К ней обычно относят Госсекретаря США Э. Блинкена и советника по национальной безопасности Дж. Салливана. Идеологическое обоснование им обеспечивает ведущий аналитик центра RAND С. Чаррап, которого, кстати, охотно цитируют в российском мракобесном сборище "Валдайский клуб".

Совсем не факт, что "партия капитуляции", которая в связи с политической турбулентностью в США получила серьезное влияние на ситуацию, после принятия законопроекта откажется от своего подхода. И есть вариант, когда помощь Украине пойдет не сразу.

Поэтому оптимистический сценарий - это когда после решения Конгресса и Сената оружие нам начнут отгружать со складов в США, а американский ВПК будет пополнять складские запасы параллельно. И тогда фронт в Украине почувствует улучшение через две-три недели.

Пессимистический сценарий - когда в Штатах будет принято решение сначала раскрутить свой ВПК, потом помочь Израилю, а только потом Украине. И тогда это затянется минимум на полгода.

То есть, весна-лето однозначно будут тяжелыми. И решающими, как это ни тривиально.

Кто такой Александр Кочетков Александр Кочетков - аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред