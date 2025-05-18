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"Коалиция желающих" не готова делать ничего

Виктор Шлинчак
18 мая 2025, 20:50
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Путину пригрозили "парализующими" санкциями, которые впоследствии превратились в угрозу начать подготовку парализующих санкций.
'Коалиция желающих' не готова делать ничего
Европа отказалась от идеи защищать Украину / скриншот

Сокрушительная статья бывшего главы МИД Литвы о европейских политиках.

Габриэлюс Ландсбергис, 17 мая 2025 года.

Одиннадцать недель назад собралась "коалиция желающих", чтобы обсудить, на что именно они согласны.

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Основные итоги их прогресса на сегодня:

Макрону пришлось напомнить коллегам, что суверенные государства не нуждаются в разрешении Путина, чтобы размещать войска в Украине.

Польша все равно выступила против размещения войск.

Мерц заявил, что Taurus "на столе", а затем убрал его со стола.

Было принято решение выдвинуть ультиматум о прекращении огня, но потом решили его не выполнять.

Возможно, это произошло из-за того, что никто не имел плана, как его выполнить - что, в свою очередь, ставит под сомнение мудрость самого его выдвижения.

Трамп, возможно, боясь, что европейцы украдут его Нобелевскую премию мира, сорвал их план и поддержал другую идею, которая не сработала, поэтому он отрицает, что ее поддерживал. Его нынешняя позиция такова: "ничего не произойдет, пока я и Путин не встретимся".

Это звучит немного слишком похоже на 1938 год, не так ли?

Мерц говорит, что замороженные активы будут использованы "если" это законно. Но мы уже давно знаем, что это законно. Так почему он просто не может сказать, что активы будут использованы - без "если"?

Путину пригрозили "парализующими" санкциями, которые впоследствии превратились в угрозу начать подготовку парализующих санкций, а затем - в обычный раунд санкций, которые являются такими же парализующими, как мягкие подушки в сценке Монти Пайтона.

И хотя я, безусловно, желаю им всяческих успехов, я удивляюсь: почему так трудно найти хоть какие-то доказательства того, что коалиция желающих на самом деле хоть что-то готова сделать - не говоря уже о чем-то действительно определяющем?

Скажем, мы слышали немало о 1000 кораблей так называемого теневого флота России. И вот после месяцев переговоров Европе удалось согласовать санкции против менее чем 200 из них. Если добавить 100 уже санкционированных, то мы стремительно приближаемся к 300! С ТЫСЯЧИ.

Это означает, что еще 700 кораблей продолжают курсировать из Санкт-Петербурга куда угодно - везя российскую нефть и возвращаясь с юанями, рупиями или какой там еще валютой пользуются покупатели. А это означает, что российская казна до сих пор наполняется деньгами.

Так что... в следующий раз, когда мы скажем Путину "готовься быть парализованным", вполне возможно, что его парализует от смеха.

Путин прекрасно понимает, как (не) работают правила ЕС - и, друзья, он отнюдь не дрожит.

Мы даже не можем достичь серьезного прогресса в вопросе вступления Украины в ЕС. Фактически, мы идем назад. Евросоюз восстановит довоенные пошлины на Украину с 6 июня. Это решение будет стоить украинцам более €3 миллиардов ежегодно. И в то же время чиновники едут в Украину, чтобы объявить о пакете помощи на €1 миллиард. В этом нет даже минимальной логики.

Подытоживая: несмотря на все слова и заявления, которые мы слышали после выступления Джей Ди Венса в Мюнхене, имеем ситуацию без войск, почти без оружия, без замороженных активов, без противовоздушной обороны, без парализующих санкций, без вступления в ЕС, с новыми пошлинами - и без Taurus.

Так что на самом деле происходит?

Я боюсь, что ответ - "ничего".

А может, еще хуже.

Может, именно это и есть план. Может, на самом деле никто не готов делать ничего, кроме разговоров о готовности.

Можно сказать, что все, что происходило после Мюнхенской конференции по безопасности, - это именно то затягивание времени, которого и стоило ждать от Европы, отказавшейся от идеи защищать Украину и согласившейся перераспределить ресурсы на производство пресс-релизов, создающих впечатление прогресса, но не содержащих никакого реального содержания.

Между тем, если посмотреть на статистику реальной помощи - в пересчете на душу населения и даже в абсолютных цифрах - Северо-Балтийский регион разительно выделяется. Некоторые страны действительно готовы действовать. Они, возможно, не всегда появляются в заголовках, но принимают те решения, которые нужно принимать.

Тем, кто до сих пор пытается понять, как выполнить свои обещания "стоять рядом с Украиной", я хочу задать один вопрос: А вы пробовали действительно поддержать Украину?

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Кто такой Виктор Шлинчак?

Виктор Шлинчак - украинский политический журналист, медийщик, председатель правления Института мировой политики. Руководитель и совладелец сайта "Главком". Специализируется на оценках внутри- и внешнеполитических процессов, а также исследовании мирового опыта в сферах управления государством, антикоррупционного законодательства, внешней политики.

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