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Китаю в ближайшие полгода точно не нужно перемирие

Вадим Денисенко
30 ноября 2023, 09:15
Стратегия Китая следующая - с максимальным дисконтом покупать сырье и с максимальной маржинальностью продавать свои товары.
Китаю в ближайшие полгода точно не нужно перемирие
Россия Китаю не вассал / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

1. Никаких вассальных отношений России перед Китаем нет. Как минимум сейчас. Единственное о чем мы можем говорить точно, так это о том, что Китай, начиная с 2023 года не считает РФ той силой, с которой нужно консультироваться при принятии тех или иных весомых геополитических решений. В этом контексте стоит особо обратить внимание на то, что целью этой войны для Путина было и остается стать третьим полюсом в мире (кроме США и Китая). И пока россиянам ничего не удается, что выгодно, прежде всего Китаю.

2. Китай - это 30% экспорта и 34% импорта для РФ. Российские потери от тороговых дисконтов для Китая составляют примерно 25 млрд долларов в 2023 году.

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3. Китай импортирует в 2023 году до 45% российской нефти, 50% золота, 64% леса. 70% российского рынка автомобилей, 30% спецтехники 20-45% разного вида электроники - это Китай.

4. Банковская стратегия Китая проста: максимально нарастить расчеты в юанях и перевести максимальное количество российских банков на китайские платежные системы. Но даже сейчас, для РФ, при товарообороте с третьими странами 25% расчетов - это юань. Это в разы больше чем до 24.02.22, но все еще не критично. Подключение российских банков к китайской платежной системе на середину 2023 года - 9%.

5. Стратегия Китая следующая - с максимальным дисконтом покупать сырье и с максимальной маржинальностью продавать свои товары. Главная экономическая цель - сделать в течение следующих двух лет максимально зависимыми от Китая целый ряд ключевых отраслей РФ, не став ни в одной из отраслей критически зависимым от РФ. РФ это прекрасно понимает и пробует не впасть в эту зависимость, ища другие рынки сбыта и внедряя серые схемы по обходу санкций.

6. Сценариев развития есть три:

- Инерционный, когда все идет так, как идет сейчас. И тогда действительно, в течение двух лет зависимость РФ от Китая в нескольких сверхважных отраслях (прежде всего нефтегазовой, лесной, телекоммуникациях и сложном машиностроении) может стать критической, хотя даже тогда говорить о вассалитете не приходится;

- Кооперация, предусматривающая зону свободной торговли и превращение РФ в часть китайской экономики. Хотя пока этот сценарий выглядит мало реальным;

- Возвращение РФ к свободной торговле с Западом. И этот сценарий предполагает мирные переговоры и определенные уступки РФ.

Пока, первый и третий сценарии (возможно, какой-то гибрид из них) выглядят, как наиболее реалистичные. При этом, исходя из экономической целесообразности, Китаю, в ближайшие полгода, точно не нужно перемирие. Что касается дальнейших действий Китая, то здесь многое будет зависеть от того, состоится ли попытка сближения РФ с коллективным Западом. В этом случае Китай также попытается сыграть в посредника.

Что касается Украины, то Китаю нужно сохранение независимой Украины с обязательным выходом к Черному морю (Китай прежде всего интересует земля, в плане продовольственной безопасности и возможность оперировать, как минимум один портом, который был бы логистическим хабом).

Кто такой Вадим Денисенко?

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - исполнительный директор Украинского института будущего, журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – окончил факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

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