Китайские шпионские сети в Европе: связи с Россией

Разведывательная деятельность КНР может пересекаться с российскими шпионскими сетями, в том числе среди европейских правых и левых радикалов.

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Китвй, РФ и США / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

В FT вышла очень интересная статья о том, как китайские товарищи боятся за влияние в Европе. В статье сообщается, что в последние годы деятельность китайской шпионской сети значительно усилилась.

Контекст. В последние недели в Германии и Британии арестовали несколько подозреваемых в шпионаже на правительство КНР. Через несколько дней после визита Шольца в Китай. В Германии задержали трех граждан, которые должны были передать Китаю сведения о немецком оружии. Также были выдвинуты подозрения депутату Европарламента от ультраправой Альтернативы для Германии. Британия выдвинула обвинения двум подданным, один из подозреваемых был связан с анализом парламентской деятельности.

МИД Китая на прошлой неделе отверг все обвинения. Целью этой "клеветы" назвали "...подрыв атмосферы сотрудничества между Китаем и ЕС". При этом министр государственной безопасности КНР Чэнь Исинь 22 апреля призвал разведывательные службы страны "организовать мощное наступление" против "предателей" внутри страны.

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Ключевые тезисы по существу.

Кошки-жены. В последние годы в городе Брест, главной базе французского флота и городе, где базируются атомные подводные лодки, очень увеличилось количество браков между китаянками и моряками флота Франции. Хотя адмирал Морио де л'Иль якобы предупреждал французских законодателей о свадьбе в Бресте в 2019 году, нынешние и бывшие офицеры разведки заявили, что последние инциденты были более типичными для шпионских усилий Китая в Европе. Китайцы использовали такие "приманки)" ("honeypots"), пока не развернули свою сеть политического шпионажа.

Но сейчас китайский шпионаж масштабируется. Руководит операциями служба секретной полиции (далее - MSS), которая сочетает в себе функции ФБР и ЦРУ. Среди основных преимуществ службы отмечают децентрализованность: шанхайское бюро занимается шпионажем США, тогда как Чжэцзян сосредотачивается на Европе. Еще одно преимущество - численность. Директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что в сфере киберопераций КНР может развернуть 50 специалистов на одного профильного сотрудника ФБР. Может и преувеличивает, но тенденция понятна.

Активизация китайской разведки - вполне логична. Китай ранее культивировал политическое и экономическое влияние, но сейчас все более активно занимается шпионажем. Потому что в контексте сотрудничества Китая и России Европа все больше рассматривает китай не только как источник экономических возможностей, но и как угрозу безопасности. Масштабы шпионских операций Китая в Европе потенциально огромны: еще 2019 МИД ЕС предупредил, что в Брюсселе было около 250 известных китайских шпионов по сравнению с 200 российскими агентами. Например, один из агентов MSS Даниэль Ву коррумпировал бельгийского политика Фрэнка Крейелмана лоббировать интересы Китая, оправдывая репрессии в Гонконге и геноцид уйгуров.

Разведывательная деятельность КНР может пересекаться с российскими шпионскими сетями, в том числе среди европейских правых и левых радикалов, в которых Россия активно инвестировала.

Партнерство России и Китая объясняется общим желанием подорвать позиции западных стран: посеять сомнения относительно демократии и усилить поляризацию обществ Европы и США подпиткой радикальных политических движений. Упомянутый выше Ву активно контактировал с ультраправыми, которые поддерживали референдумы РФ на оккупированных территориях Украины.

Экономическая мощь и геополитический вес Китая означают, что европейская политика в отношении Китая будет оставаться более осторожной, чем в отношении России. Эти дебаты будут продолжаться до тех пор, пока Китай играет по международным экономическим правилам игры. Но вторжение России в Украину повысило внимание Европы к китайскому шпионажу.

Кроме того, Европа начала ограничивать экономические контакты с Китаем. Несмотря на активное противодействие китайского лобби. В конце 2023 Италия официально отказалась от инфраструктурной инициативы Китая "Один пояс, один путь". На прошлой неделе Брюссель провел обыск в офисах компании Nuctech, китайского поставщика оборудования для безопасности.

Такие вот дела.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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