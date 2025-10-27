Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Китай строит новую мировую валютную систему

Алексей Кущ
27 октября 2025, 09:31
82
Китай тоже готовится к наступлению новой геополитической реальности "после 1 ноября".Что в активе у сторон по состоянию на 31 октября?
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин / фото:​​​​​ ua.depositphotos.com

США готовятся к введению пошлин в размере 100% на китайские товары.Китай уже ввёл ограничения на экспорт редкоземов и магнитов на рынки США и ЕС.Но главная битва, несомненно, развернётся за деньги — как и всегда в истории.

В современном мире деньги контролирует тот, кто, пусть и неформально, но руководит транзакционной инфраструктурой. Сейчас это система банковских сообщений SWIFT — формально бельгийская, но фактически зависящая от Минфина США.

Контроль за мировой валютной системой — это способность разворачивать глобальный неэквивалентный обмен в свою пользу, покрывая внутренние дефициты и дисбалансы. А по мере старения населения эти структурные дисбалансы в каждом глобальном кластере будут только расти.

видео дня

Мир стоит на пороге увядания Ямайской валютной системы. В принципе, все трансформации глобальных потоков капитала — это отголоски Бреттон-Вудской системы, сформированной победителями Второй мировой войны.

Можно сказать, что мир пережил Бреттон-Вудскую валютную систему 1.0 и Ямайскую систему — Бреттон-Вуд 2.0. Проблема в том, что в мире Потсдама, Ялты и Бреттон-Вуда не было Китая и Индии — их просто не включили в глобальное уравнение.

Китай своим парадом 3 сентября, по случаю Победы во Второй мировой войне, показал, что подключается к разделу мира. Через историческую ретроспекцию он как бы входит в "клуб победителей", обращая время вспять.

Новая цифровая валютная система — Бреттон-Вуд 3.0 — будет построена уже с участием Китая.С одной стороны — мир частных цифровых денег США, основанный на трежерис.С другой — мир цифрового юаня, опирающийся на китайский международный товарооборот.

Это второй "тихий удар" Поднебесной после ограничения экспорта редкоземов. Народный банк Китая без лишней шумихи запустил систему трансграничных расчётов Renminbi Digital. Она подключена к десяти странам АСЕАН и шести странам Ближнего Востока.

А с кем у Китая самый большой товарооборот? Не с США и не с ЕС, а именно со странами АСЕАН. Завершение эпохи петродоллара позволяет странам Персидского залива переходить на цифровой юань.

Теперь у Китая трёхконтурная валютная система:

Первый уровень — внутренний (оншорный) юань.

Второй уровень — внешний (оффшорный) юань, связанный с гонконгским долларом и патакой Макао.

Третий уровень — цифровой юань, формирующий систему глобального неэквивалентного обмена и контроля за международными транзакциями (в мире санкций — крайне полезный инструмент).

Запуск третьего уровня означает, что до 40% международной торговли может перейти на цифровой юань, минуя SWIFT и доллар США. Об этом пишет и The Economist, ошибочно называя происходящее "первой битвой за Бреттон-Вуд 2.0". Такой взгляд — западноцентричный и отражает стереотипы последних десятилетий.

Система китайских транзакций основана на технологии блокчейн и работает куда быстрее SWIFT, где платежи идут днями. В китайской системе — секунды, максимум минуты.

Поэтому Китай называет свою систему "валютным мостом". Тестовый платёж между Гонконгом и Абу-Даби занял меньше минуты, а комиссия оказалась на 98% ниже банковской. Между Индонезией (осевая страна АСЕАН) и Китаем — всего 8 секунд.

Китайская система быстрая и дешёвая, а западная — медленная и дорогая. При этом блокчейн обеспечивает более полный и оперативный контроль за платежами.

На данный момент к китайской валютной системе присоединились 23 мировых центральных банка. Для нефтетрейдеров она означает экономию до 75% банковских расходов. Конечно, Европе за цифровой юань нефть не продадут, а вот Китаю и азиатским странам — вполне.

Можно сказать, что китайский "валютный мост" — это новые деньги Монгольской империи 2.0. Напомню, первые бумажные деньги "чау" появились именно в Монгольской империи 800 лет назад.

Кроме того, китайская система — это "валютный мост" без санкций, в отличие от SWIFT. Таиланд уже начал платить за нефть цифровыми юанями. Банк международных расчётов признал методологическое первенство Китая не только в цифровом юане, но и в целом в системах цифровых валют.

Трамп и США отказались от идеи цифрового доллара, чтобы не усиливать "диктатуру ФРС". У Китая такой дилеммы между властью и центробанком нет.

Сейчас у Китая целый набор инструментов глобального влияния:

Физическая инфраструктура — Новый шёлковый путь;

Финансовая инфраструктура — валютный мост;

Кредитная инфраструктура — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (аналог МВФ для Глобального Юга);

Монополия на экспорт критически важных товаров и сырья;

Технологический суверенитет как стратегическая цель.

Общий пазл глобального доминирования Китай планирует собрать к 2050 году. А пока нас ждёт эпоха неполярного мира и мир-системных войн.

Китай не просто создаёт материальную и цифровую инфраструктуру, но и синхронизирует их между собой. Например, проект высокоскоростной железной дороги Джакарта–Бандунг реализуется с помощью Китая.

Железная дорога — физическая инфраструктура. Оплата услуг — через цифровой юань — это уже цифровая. Она совмещена с навигационной системой Beidou (космическая инфраструктура), которая поддерживается квантовыми технологиями связи — инновационная инфраструктура.

Так формируется глобальный "Новый шёлковый путь", который в будущем будет опираться и на Северный морской путь, минимизируя морскую уязвимость Китая.

Пока объём международных платежей с использованием цифрового юаня составляет около $1,2 трлн — и это только начало. Система будет внедрена в 80% стран мира.

Один из ключевых азиатских глобальных протокластеров — это АСЕАН, с перспективой трансформации в военный региональный блок без явного противника. Именно поэтому накануне 1 ноября Трамп посещает саммит АСЕАН в Малайзии.

Но его портфель предложений пока содержит одни лишь "кнуты" — угрозы пошлин, без "пряников". У Китая — наоборот: есть пряники, но нет кнута.

В ближайшие 25 лет Китай и США будут искать максимально эффективное соотношение этих инструментов.

Источник

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Алексей Кущ
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Украине начались экстренные отключения света: список областей

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:22Украина
РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

09:15Мир
Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

09:12Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Гороскоп Таро на неделю с 27 октября по 2 ноября: Козерогам - подстава, Рыбам - рост

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Китайский гороскоп на сегодня 27 октября: Тиграм - обида, Кроликам - гнев

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Финансовый гороскоп на неделю с 27 октября по 2 ноября

Последние новости

10:17

На 101 году жизни: ушла из жизни звезда Голливуда

10:02

Цены растут как на дрожжах: в Украине популярный овощ стал "золотым"

09:56

Более 900 грн доплаты: кому из пенсионеров повысят выплаты уже в ноябре

09:45

Как можно зажечь лампочку без электричества: самый простой способВидео

09:31

Китай строит новую мировую валютную системумнение

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБУ России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ
09:22

В Украине начались экстренные отключения света: список областей

09:18

"Такая позорная": Наталья Сумская попала в скандал из-за сына

09:18

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 27 октября (обновляется)

09:15

РФ пугает мир новой ядерной ракетой: Трамп резко раскритиковал Путина

Реклама
09:12

Вертолет и истребитель США разбились в море: первые подробности инцидента

08:41

Дедлайн до середины ноября: Путин хочет захватить еще один украинский город

08:29

Возможен ли крах обороны ВСУ: в ISW заявили о реальной ситуации в Покровске

08:13

Карта Deep State онлайн за 27 октября: что происходит на фронте (обновляется)

07:46

Мощные взрывы и яркие вспышки в небе: Россию атаковали почти 200 дронов

06:56

Путин меняет тактику в войне: к чему готовиться украинцам

06:26

Травмированы все: как соцсети заменили украинцам психологамнение

05:30

Ребус для тех, у кого великолепное зрение: надо за 39 секунд найти две цифры

04:56

Нужно всего 15 секунд: секретный трюк, как сделать авокадо идеально мягким

04:25

Невероятно, но реально: лайфхак, как закрыть все окна авто без зажигания

03:45

С 27 октября у трех знаков зодиака начинается "белая полоса": кто в списке

Реклама
03:03

Штраф на миллионы гривен: за что украинцы за границей могут "влететь в копеечку"

26 октября, воскресенье
23:32

Главное условие мира: Зеленский раскрыл, какой компромисс согласовал Трамп

22:14

"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

22:13

Москву атакуют "добрые дроны": жители столицы считают взрывыВидео

21:47

Как обогреть дом при помощи подвала: уникальный способ из США

21:26

У кого 27 октября будут выключать свет: в "Укрэнерго" обновили данные

21:01

Сюрпризы от Трампа, и не только: чего ждать дальшемнение

20:48

Готовьте сразу двойную порцию: рецепт закуски, которая исчезает со стола за минуту

20:42

Дамба в Белгороде не выдержала: "Мадяр" раскрыл подробности и последствия удараВидео

19:36

Мощный циклон со снегом и дождем: во многих регионах объявили штормовое предупреждение

19:33

"Мы люди вежливые": Россия признает независимость Украины, но есть нюанс

18:59

Сельский рецепт успеха: как простой прием осенью помогает урожаю веснойВидео

18:56

Сгорел до тла: россияне атаковали дроном пассажирский автобус с людьми

18:30

"Жизнь только начиналась": россияне убили 19-летнюю Анастасию и ее маму в Киеве

18:18

Чтобы не "лезли" к соседям - на каком расстоянии от забора законно сажать деревьяВидео

17:43

"Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой

17:37

В России раздаются взрывы: под атакой военные аэродромы

17:32

Важный церковный день: что ни в коем случае нельзя делать 27 октября, приметы

17:01

Оккупанты просачиваются в Покровск: офицер ВСУ раскрыл масштабы угрозы

16:50

Погода не прекращает удивлять: в Украину идет ощутимое потепление, но есть нюанс

Реклама
16:40

"После Нового года будет мир": раввин дал дал точную дату завершения войныВидео

16:21

Визит главного переговорщика Путина в США обернулся провалом - что произошло

16:10

Бой Усик - Уордли уже назначен: промоутер назвал дату и место поединка

15:43

Бойцы ГУР провели дерзкую операцию Крыму: что удалось "подстрелить"

15:20

Бывшая Цымбалюка не сдержалась и резко высказалась о "Холостяке" и их разрыве

15:01

Россия атаковала Кривой Рог КАБом: что известно о последствиях удара

14:58

Украину накроют ливни и сильный ветер: в какие регионы ворвется штормовая погода

14:52

Как приготовить еду, если нет электричества и газа: самый лучший способВидео

14:36

Сколько еще может длиться война в Украине - Туск приоткрыл завесу переговоров

14:22

Самый вкусный осенний десерт: рецепт запеканки из тыквы за 30 минут

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонПотапАлла ПугачеваСофия РотаруМаксим ГалкинОльга СумскаяНастя КаменскихФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять