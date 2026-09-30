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Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причину

Виталий Портников
30 сентября 2026, 08:56
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Пекин не заинтересован в скором завершении войны, поскольку она изматывает одновременно и Запад, и Россию.
Китай не заинтересован в завершении войны: Портников назвал причину
Си Цзиньпин / Фото: Белый дом

Государственный визит Си Цзиньпина в США - первый за более чем десять лет - вновь возродил в Украине надежды на то, что Вашингтон способен склонить Пекин к оказанию давления на Москву. Публицист Виталий Портников объясняет, почему такие ожидания каждый раз разбиваются о реальность: Китаю выгодна война, которая истощает одновременно и Запад, и Россию. А единственный аргумент, способный изменить расчеты Си, - состояние российской нефтепереработки. Публикуем колонку автора.

К встречам президента Соединенных Штатов и главы Китая всегда относятся с особым вниманием, хотя уже много лет на этих встречах практически ничего не происходит, и главная задача их участников - не поссориться до конца.

Однако в Украине в последние годы каждый раз, когда встречаются американский и китайский лидеры, пытаются понять, сможет ли Дональд Трамп (а до него - Джозеф Байден) оказать такое влияние на Си Цзиньпина, чтобы тот "приказал" Путину остановить войну. И каждый раз разочаровываются, когда выясняется, что война России против Украины даже не входила в число главных тем американо-китайских переговоров.

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Да, конечно, у США и Китая есть множество собственных проблем, которые можно обсуждать неделями. И Тайвань, и претензии Китая к Филиппинам, и экономические вопросы, и сокращение ядерных вооружений, а теперь ещё и "искусственный интеллект". И по каждому из этих вопросов никакого взаимопонимания не прослеживается - есть разве что "холодный мир". И в рамках этого "холодного мира" даже трудно представить, как президент США на практике применяет против Китая нормы толькотолько что принятого и подписанного "закона Грема" - тем более что как раз перед визитом главы КНР американские и китайские чиновники в очередной раз договорились об экономическом перемирии на ближайшие месяцы. Ну и как тогда американский президент может повлиять на китайского гостя и стоит ли ему вообще затрагивать украинскую тематику?

Но даже если представить себе, что Трамп и Си подробно поговорили об Украине, смогут ли они договориться о чем-то реальном? Трамп заинтересован в завершении войны, но не в исчезновении Украины. Си прежде всего заинтересован в том, чтобы Россия не проиграла, и в этом вынужден полагаться на путинское видение успеха. Трамп не хочет - по крайней мере публично - чтобы Россия обходила санкции и продавала Китаю нефть. Си заинтересован в том, чтобы Россия продавала эту нефть Китаю, и сейчас, на фоне кризиса в Ормузе, это не просто прихоть.

Ну и, наконец, тот, кто считает, что Си может что-то там приказать Путину, также преувеличивает возможности китайского лидера. Да, российский президент не может не учитывать точку зрения своего китайского коллеги. Но Россия для Китая - и партнер с крупнейшим ядерным потенциалом, и поставщик дешёвой нефти, и - что самое важное - инструмент дестабилизации Запада. А российско-украинская война - часть процесса такой дестабилизации. Зачем Китаю способствовать её завершению, если продолжение войны ослабляет и Запад, и Россию?

Поэтому от встреч американских и китайских лидеров каких-либо серьезных результатов ждать не стоит. Не только в отношении российско-украинской войны, но и в отношении других принципиальных вопросов. Соединенные Штаты и КНР сегодня - пусть даже у американского президента и его китайского коллеги, по мнению Трампа, прекрасные личные отношения - все же находятся на разных полюсах современного мира. И проблемы обеих ведущих экономик мира - разные. И даже личные проблемы у Трампа и Си Цзиньпина - разные. Трамп думает об успехах своей партии на выборах и о преемнике. А Си занимается партийными чистками и собирается переизбираться на четвёртый срок.

Но можно ли изменить мнение главы КНР относительно российско-украинской войны? Да, можно - и это подтвердили последние саммиты лидеров стран "глобального Юга", когда о необходимости найти политическое решение конфликта с Путиным говорили и Си, и индийский премьер Нарендра Моди. Но почему?

Вовсе не из-за чрезмерного миролюбия. А прежде всего потому, что в Китае не заинтересованы в разрушении российской нефтеперерабатывающей промышленности и в сокращении добычи нефти - что обязательно произойдет, если остановятся НПЗ. Китаю нужна российская нефть - и если Путин не может её спасти, то, может, ему стоит задуматься о прекращении эскалации?

Поэтому тот, кто действительно может убедить Си, - это украинский солдат.

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О авторе: Виталий Портников

Виталий Портников - украинский публицист, писатель и журналист. Обзорщик "Радио Свобода" и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН-клуба. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

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