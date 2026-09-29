Путин резко увеличивает численность армии: Маляр о том, что на самом деле задумали в Кремле

Бывшая заместительница министра обороны объясняет истинную причину очередного указа Путина о расширении штата Вооружённых сил РФ.

https://opinions.glavred.info/putin-rezko-uvelichivaet-chislennost-armii-malyar-o-tom-chto-na-samom-dele-zadumali-v-kremle-10800146.html Ссылка скопирована

Путин и оккупанты / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru

Путин подписал уже четвертый в этом году указ об увеличении штатной численности вооруженных сил РФ - теперь количество военных должностей составит 1 550 500. Бывшая заместительница министра обороны Украины Анна Маляр объясняет, почему дополнительные 15,5 тысячи должностей сами по себе не решат проблем ротации и резервов на фронте, и почему истинная причина, скорее всего, заключается не в наращивании численности, а в формировании новых соединений. Публикуем её анализ.

Зачем Путин увеличивает штатную численность армии? Путин издал очередной указ об увеличении численности вооруженных сил РФ. видео дня

В начале полномасштабного вторжения штат российской армии предусматривал около 1 миллиона военнослужащих и почти 900 тысяч гражданских сотрудников.

С тех пор гражданский штат практически не изменился, а количество военных должностей выросло на 53%.

Последним указом Путин добавил ещё 15 500 военных должностей. Теперь их 1 550 500.

Для чего?

Очевидно, что это сигнал о намерении содержать более многочисленную армию и продолжать войну.

В то же время дополнительные 15,5 тысяч должностей сами по себе не решат проблем ротации и резервов и не гарантируют изменения ситуации на фронте.

Восполнить потери? Потери, конечно, усиливают потребность в наборе людей. Но для замещения погибших и уволенных не обязательно увеличивать штат - можно заполнять уже имеющиеся должности.

Скорее всего, это увеличение связано с комплектованием новых соединений, подразделений или органов управления.

То есть речь идет не о количестве. Речь идет об изменениях в структуре армии.

О персоне: Анна Маляр Анна Васильевна Маляр – украинский политик, адвокат, криминолог, общественный деятель. Заместитель Министра обороны Украины (2021-2023). Кандидат юридических наук. В октябре 2022 года вошли в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред