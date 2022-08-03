Китай может начать войну в ближайшие годы

Пелоси вопреки угрозам Китая посетила Тайвань / Reuters

Первая фаза тайваньского кризиса прошла, войны не случилось.

Несмотря на это, я думаю, визит Нэнси Пэлоси свой отпечаток в истории оставит. Собственно, мне кажется, именно этого и хотела спикер Палаты. Ведь теперь кроме фото её коллеги Ньюта Гингрича в 1997 году, есть такое же историческое фото Пэлоси в Тайбэе 25 лет спустя.

На мой взгляд, Китай, конечно же, не будет штурмовать Тайвань в лоб и прямо сейчас, просто потому, что туда прилетела спикер. Тем более, что это не прецедент.

Однако ответ Китая будет растянут во времени и проявится в других формах: санкции, торговые ограничения, частичная блокада острова, снижение дипотношений, поддержка альтернативных антизападных проектов, кибератаки, перекупка стран, признающих Тайвань и т.д.

Воевать в Пекине не хотят и не готовы. К тому же, история войн, в которых участвовал Китай в последние 100 лет, не самая успешная, и ещё одно поражение им не нужно. Да и само себе силовое возвращение острова осложнит его реинтеграцию даже в случае военной победы Пекина, так как настроит людей ещё больше против КНР и озлобит их.

Можно точно сказать, что после визита Пэлоси политическая коммуникация между США и Китаем будет серьёзно нарушена и сведена к минимуму, по крайней мере на высшем уровне. О каки-либо договорённостях по международным делам можно забыть. Особенно после ноября, если к власти вернутся республиканцы, большинство которых занимают ещё более "ястребиную" позицию по Китаю.

Безусловно, Си Цзиньпин расценит "тайваньский манёвр" США как плевок ему лично в лицо, а не просто выходка спикерши, на которую не могут повлиять в Белом Доме, что ему, скорее всего, пытался объяснить Байден на встрече 28 июля.

Для главы КНР визит Пэлоси моментально ставится в контекст: прямо перед августовской встречей партийного руководства в Китае и осенним съездом партии, на котором Си Цзиньпин будет стараться переизбраться вопреки устоявшейся традиции. Если Си удержится во власти и усилит свои позиции в партии, тайваньская история будет играть значительную роль при определении им дальнейшей политики по Тайваню и США.

Так что, хотя большая война сейчас не предвидится, визит Пэлоси серьёзно повысил риск военной конфронтации в ближайшие годы, а также может качнуть китайское руководство в сторону более агрессивной и уверенной внешней политики, например меньше сдерживать себя в сотрудничестве с РФ или другими анти-американски настроенными государствами.

Для нас это не самые лучшие новости, так как мировая турбулентность ничего хорошего не несёт, а новая волна взаимных ударов, разрывающих цепочки поставок, лишь осложнит социально-экономическую обстановку в ряде регионов, включая Европу, для которой война КНР и США - последнее, что сейчас нужно на фоне войны в Украине.