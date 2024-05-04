Китай и Россия работают над вторжением на Тайвань

Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в Конгрессе заявила, что американская разведка фиксирует активизацию сотрудничества Китая и России по "тайваньскому вопросу".

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Китайцы не оставляют надежд захватить Тайвань / Google Maps

Кроме того, Хейнс добавила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества в политическом, экономическом, военном, технологическом сегментах.

Глава разведывательного управления Минобороны США, генерал Джеффри Круз сказал, что США и Китай будут углублять сотрудничество и "если бы у нас возник конфликт с одной страной, велика вероятность, что мы будем иметь второй фронт". Эта угроза влияет на военное планирование, на расчетные потребности в технике и людях.

Что интересно. Эта информация от американских военных и разведчиков публикуется на фоне еще двух линий эскалации.

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Первая - очередное обострение в Южнокитайском море: на днях Китай снова атаковал (https://t.me/yb_ua/5329) филиппинский корабль, это третий такой инцидент за полгода. Напомню, что там Китай пытается "отжать" почти всю акваторию у Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня.

Вторая - активизация шпионской (https://t.me/yb_ua/5322) сети в Европе. В последние недели в Британии и Германии задержали подозреваемых в шпионаже на Китай. Где в скандал попал депутат от ультраправой Альтернативы для Германии. Активизацию шпионской сети в Европе связывают с постепенным "охлаждением" отношений между КНР и ЕС на фоне российской агрессии. В европейском шпионаже тоже прослеживается тесное сотрудничество России и Китая - китайская шпионская сеть активно контактирует с ультраправыми политиками и движениями, которые много лет подкармливает Россия. Обе страны желают подорвать позиции западных стран: в первую очередь усилить поляризацию обществ Европы и США подпиткой радикальных политических движений.

При этом все стороны продолжают вести себя осторожно:1. Для Китая европейский и американский рынок слишком важны. Особенно на фоне кризиса, в который постепенно погружается китайская экономика. 2. Европа в значительной степени пытается сохранить экономические связи с Китаем как важным торговым партнером и местом, где сосредоточены инвестиции. Хотя сотрудничество постепенно сворачивается. 3. США перестраиваются на Мексику, Индию и Юго - Восточную Азию как производственную базу, но это требует времени.

В итоге:1. Для Китая сотрудничество с Россией пока не переходит "красных линий", ведь масштабные санкции могут иметь для КНР непредсказуемые последствия. И прямой угрозы вторжения на Тайвань в ближайшем времени нет. 2. Для США и особенно для Европы прямая конфронтация с Китаем все еще остается крайне неприемлемым сценарием развития событий, которого они будут пытаться избежать "до последнего".

Но напряжение продолжает расти по всем гипотетическим точкам столкновения.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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