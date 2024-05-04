УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Китай и Россия работают над вторжением на Тайвань

Юрий Богданов
4 мая 2024, 19:40
560
Директор Национальной разведки США Аврил Хейнс в Конгрессе заявила, что американская разведка фиксирует активизацию сотрудничества Китая и России по "тайваньскому вопросу".
Китай и Россия работают над вторжением на Тайвань
Китайцы не оставляют надежд захватить Тайвань / Google Maps

Кроме того, Хейнс добавила, что оценки разведки указывают на рост сотрудничества в политическом, экономическом, военном, технологическом сегментах.

Глава разведывательного управления Минобороны США, генерал Джеффри Круз сказал, что США и Китай будут углублять сотрудничество и "если бы у нас возник конфликт с одной страной, велика вероятность, что мы будем иметь второй фронт". Эта угроза влияет на военное планирование, на расчетные потребности в технике и людях.

Что интересно. Эта информация от американских военных и разведчиков публикуется на фоне еще двух линий эскалации.

видео дня

Первая - очередное обострение в Южнокитайском море: на днях Китай снова атаковал (https://t.me/yb_ua/5329) филиппинский корабль, это третий такой инцидент за полгода. Напомню, что там Китай пытается "отжать" почти всю акваторию у Филиппин, Вьетнама, Малайзии, Брунея и Тайваня.

Вторая - активизация шпионской (https://t.me/yb_ua/5322) сети в Европе. В последние недели в Британии и Германии задержали подозреваемых в шпионаже на Китай. Где в скандал попал депутат от ультраправой Альтернативы для Германии. Активизацию шпионской сети в Европе связывают с постепенным "охлаждением" отношений между КНР и ЕС на фоне российской агрессии. В европейском шпионаже тоже прослеживается тесное сотрудничество России и Китая - китайская шпионская сеть активно контактирует с ультраправыми политиками и движениями, которые много лет подкармливает Россия. Обе страны желают подорвать позиции западных стран: в первую очередь усилить поляризацию обществ Европы и США подпиткой радикальных политических движений.

При этом все стороны продолжают вести себя осторожно:1. Для Китая европейский и американский рынок слишком важны. Особенно на фоне кризиса, в который постепенно погружается китайская экономика. 2. Европа в значительной степени пытается сохранить экономические связи с Китаем как важным торговым партнером и местом, где сосредоточены инвестиции. Хотя сотрудничество постепенно сворачивается. 3. США перестраиваются на Мексику, Индию и Юго - Восточную Азию как производственную базу, но это требует времени.

В итоге:1. Для Китая сотрудничество с Россией пока не переходит "красных линий", ведь масштабные санкции могут иметь для КНР непредсказуемые последствия. И прямой угрозы вторжения на Тайвань в ближайшем времени нет. 2. Для США и особенно для Европы прямая конфронтация с Китаем все еще остается крайне неприемлемым сценарием развития событий, которого они будут пытаться избежать "до последнего".

Но напряжение продолжает расти по всем гипотетическим точкам столкновения.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Тайвань
Реклама

Главное за день

"Молодцы, ребята": украинские военные уничтожили российский Су-25 - Зеленский

"Молодцы, ребята": украинские военные уничтожили российский Су-25 - Зеленский

21:26 Украина
В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

21:15 Украина
Заморозки и грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Пасху

Заморозки и грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Пасху

19:47 Синоптик
Все главные новости

Популярное

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца 55228

Почти 8-балльный шторм: Украину накрыла самая сильная буря месяца

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни 16094

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд 5394

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты 3448

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилеты

Последние новости

21:30

У Трампа есть "мирный план" для Украины: в The Telegraph выяснили, почему его не раскрывают

21:26

"Молодцы, ребята": украинские военные уничтожили российский Су-25 - Зеленский

21:18

Жестко предали: актриса сериала "Воронины" бьется в истерике из-за решения продюсеров

21:15

В ближайшие дни РФ может принести руины: Зеленский предупредил об опасности

20:28

Россияне уничтожили кучу своих же домов: оккупанты ударили ФАБом по БелгородуФотоВидео

Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)Жертвы Путина: как кремлевский мясник убивает своих врагов (лонгрид)
20:21

Станет концом Путина: дипломат Брайза сказал, когда Украина пойдет в контрнаступление

19:47

Заморозки и грозовые дожди: синоптики предупреждают о непогоде на Пасху

19:40

Китай и Россия работают над вторжением на Тайваньмнение

19:36

Отправка польских войск в Украину: Сикорский заинтриговал заявлением

Реклама
18:47

РФ нужна "добыча" к 9 мая: в ВСУ назвали города, которые могут стать мишенью

18:44

Найдут и уничтожат вражеские РЭБ: США передаст Украине мощные авиабомбы

18:34

"Украину ждет три важных события в мае": как изменится война - прогноз

17:50

Зеленского объявили в розыск в РФ: в Офисе президента дали жесткий ответ

17:17

РФ ударила по гражданской инфраструктуре Харькова: в городе пожар, есть пострадавшиеФотоВидео

16:55

Неделя после Пасхи: три запрета, которые нельзя нарушать в Светлую седмицу

16:39

В Украине отменен статус "ограниченно годный": в Минобороны разъяснили нововведения

16:08

"С днем рождения, крошка": Потап нежно поздравил Каменских с праздником

15:35

Европа должна понимать, что войска РФ могут оказаться на польской границе - Боррель

15:27

Путин готовится к увольнению Шойгу: эксперт раскрыл, к чему готовится Кремль

14:54

Племянница короля серьезно нарушила протокол: как отреагировал Чарльз

Реклама
14:30

РФ пойдет в новое наступление: Жорин назвал направление главного удара

14:22

Поздравления с Пасхой - красивые картинки и душевные пожелания

14:19

Так любил Хемингуэй: как правильно приготовить мохитоВидео

14:12

Медовый месяц кончился": у Аффлека и Лопес серьезные проблемы в браке - СМИ

13:54

Трижды вызывал скорую: Остапчук загремел в больницу с "эмоциональным" диагнозом

13:41

В чем разница наливки и настойки: как распознать и сделать вкусный напиток

13:40

Число потерь армии РФ в Украине возрастет: в британской разведке назвали сроки

13:25

Украина получит от Германии Patriot: в NYT раскрыли срок поставки

12:56

Известная украинская певица потеряла ребенка

12:55

"Быстрый" и "медленный" едок: что скрывается за манерой есть

12:51

РФ собирает 8 дивизий: генерал предупредил об угрозе удара 120-тысячного "кулака"

12:21

РФ мощно атакует Украину баллистическими ракетами: в ВСУ объяснили тактику россиян

11:45

Массированная атака дронами и ракетами: в ВСУ назвали цели ударов РФ

11:41

Церковный праздник 5 мая: что категорически запрещено делать в Пасху

11:37

США хотят через G7 помочь Украине на $50 млрд - Bloomberg

11:03

Победительница "Холостяка" удивила похудением на 22 килограмма

10:44

Переброска 50 тысяч "штыков": в ОП оценили идею Макрона насчет ввода войск

10:43

Красота и польза в одном флаконе: немецкий способ посадки огурцов обеспечит богатый урожай

10:25

Переживают ад: близкая подруга Кейт Миддлтон рассказала, как проходит лечение от рака

10:06

Удержится ли доллар на уровне 40 грн: каким курс валют в мае - прогноз

Реклама
10:00

После инаугурации Путин ничего не будет менять и продолжит войну в Украине - Огрызко

09:58

Враг будет иметь преимущество: в ВСУ раскрыли худший сценарий у Часового Яра

09:51

Как Турция впервые жертвует экономикой ради политикимнение

09:28

Гороскоп на завтра 5 мая: Тельцам - насыщенный день, Стрельцам - шанс всей жизни

09:07

Кто из пенсионеров может рассчитывать на дополнительные деньги: в ПФУ объяснили

09:07

Урожай на балконе: как выращивать картофель в ведре или вазоне

08:49

РФ нацелилась на два крупных города: генерал раскрыл планы РФ в 2024 году – ISW

07:24

Взрывы в двух областях: РФ ударила ракетами и дронами, есть раненые и прилетыФото

07:10

Оптическая иллюзия для самых умных: надо найти скрытую букву за 6 секунд

06:26

Донатьте и рассказывайте об этом!мнение

^
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзинуКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 год
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять