Китай до сих пор не готов называть вещи своими именами

Китай хотел бы "боевой ничьи" – зафиксировать территории, вести бесконечные разговоры ни о чем лет 150, но чтобы власть в России оставалась стабильной.

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Владимир Зеленский и Си Цзиньпин провели телефонные переговоры / Коллаж УНИАН, 59 ОМПБр Якова Гандзюка

26 апреля глава Китая Си Цзиньпин позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. Этот звонок был необходим, в первую очередь, Китаю, ведь именно они заявили, что хотят быть миротворцами. Потому что судя по событиям, которые произошли после визита Си Цзиньпина в Москву, они вообще оказались в неудобном положении. Путин оказался невменяемым, потому что с ним ни о чем реально договориться не удалось. Признаком этого является ядерный шантаж, который начал Путин, и это не устраивает Китай.

Хорошо, что по результатам этого разговора Киев отправил посла в Китай, которого у нас там не было в течение четырех лет. Но тут есть интересная деталь – Си Цзиньпин начал напоминать о ядерной войне. Если посмотреть официальный пресс-релиз, то Китай, наверное, что-то перепутал, ведь к чему ядерная война к Украине? Вон, обращайтесь к РФ и другим, тем более, что Китай тоже является нашим гарантом безопасности согласно Будапештскому меморандуму. И поэтому теперь Китай пытается перед контрнаступлением ВСУ как-то зафиксировать позиции, ведь контрнаступление будет полностью переворачивать повестку дня. После выхода Украины на берег Азовского моря, внутри России могут начаться неуправляемые для Китая процессы обвала путинской вертикали. Да и вообще встанет вопрос, сможет ли Путин удержать власть, а Китаю неинтересна нестабильность.

Конечно, Китай хотел бы "боевой ничьи" – зафиксировать территории, вести бесконечные разговоры ни о чем лет 150, но чтобы власть в России оставалась стабильной. Включая Путина, который устраивает Китай, ведь тот сдает им интересы России.

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Более того, Китай заинтересован в том, чтобы стать второй альтернативой в мире. Они тоже хотят быть посредниками в мирных переговорах с РФ, но с достаточно странной позицией, то есть не требовать наказания агрессора и освободить территории Украины.

Кроме того, им хочется показать, что они лучше американцев могут разрулить любой конфликт, но пока у них это плохо получается. Потому что они сами уже находятся в дихотомии во внешней политике, потому что всегда поддерживали устав ООН, суверенитет и целостность стран. А это предполагает, что агрессор должен быть наказан.

В целом позиции Украины и Китая совпадают в трех пунктах. Во-первых, им нужен аграрный экспорт, потому что им нужно кормить собственное население. Во-вторых, они хотят участвовать в восстановлении Украины, и, в-третьих, Китай не хотел бы нарушения логистических поставок в мире. Во всем остальном наши позиции точно отличаются.

И то, что из Китая прислали спецпредставителя по Украине, работавшего с Советским Союзом и Россией еще с конца 1980-х, дает представление о том, с какими предложениями придут китайцы. Конечно, их можно послушать, покачать головой, но у нас есть мирный план Зеленского, проголосованный в ООН, поэтому выполняйте его согласно уставу ООН. Потому что без конкретных разговоров о том, кто виноват в войне в Украине, и почему Россия должна убраться с территории Украины, Китай можно будет напоить чаем и отправить обратно. Ведь даже Турция, претендующая на миротворчество, по крайней мере призывает и к выводу российских войск с территории РФ, и к прекращению войны.

Тем более, что недавнее заявление посла Китая во Франции относительно сомнения в суверенитете постсоветских стран вряд ли было случайностью. Потому что находясь в ядерной державе человек точно знал, что именно он говорил. Это была пробная пуля, чтобы заявить о своем отношении ко всему.

Но тут вопрос в том, кому Китай сделал хуже, потому что фактически этим они сделали выстрел себе в ногу. Ведь фактически Китай этим заявлением посла продемонстрировал свое желание торпедировать мировую систему международных отношений, потому что теперь они будут определять, кто является страной, а кто нет. Поэтому и Япония, Южная Корея и Филиппины убедились, что сделали правильный выбор, когда начали формировать аналогичный НАТО союз с США в Азии.

В целом хорошо, что этот контакт между Китаем и Украиной есть, но вряд ли он чем-то завершится, потому что Китай до сих пор не хочет называть вещи своими именами. То есть это никоим образом не ускорит темпы завершения войны, ведь Китай, как и любая другая страна, хочет выжать из войны России против Украины собственный интерес. Но я очень сомневаюсь, что это у них получится с теми подходами, которые они предлагают.

Тарас Загородний, экономический и политический эксперт, специально для Главреда