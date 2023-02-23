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Китай будет последней надеждой России

Владимир Огрызко

Дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины

23 февраля 2023, 08:26
Пекину все-таки прочитали лекцию (хоть там на это и обижаются), и эту лекцию китайцам придется усвоить.
Путин, Си Цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин / kremlin.ru

Россия будет убеждать китайцев в том, что они должны быть вместе с ней. Она постарается именно от Китая получить дополнительные вооружения, потому что других вариантов у нее нет. Ведь если выводить на поля сражений танки, которые создавались в 80-х годах прошлого века, это, очевидно, не будет выигрышной стратегией. России останется только завалить фронт количеством – количеством старого вооружения и смертников, которых посылают на убой. Такая тактика не принесет Путину победного результата. Нужны современные технологии и современные виды вооружения. А это то, что еще можно получить каким-то образом у Китая, больше не у кого. Не будет же Путин просить ракеты у северокорейского диктатора или пытаться быстро запустить производство баллистических ракет с иранским происхождением – это довольно долгие и сложные процессы.

Поэтому Китай будет последней надеждой России. А Пекину все-таки прочитали лекцию (хоть там на это и обижаются), и эту лекцию китайцам придется усвоить. Потому что иначе они просто должны взглянуть на деградацию российской экономики: санкции пока что хоть и не привели к тотальному краху российской экономики, но создали все предпосылки для этого. И, как говорят "за поребриком", чем дальше в лес, тем больше дров. И этих "дров" будет все больше и больше, потому что слишком много факторов сходятся воедино, и в какой-то момент они будут иметь эффект кумулятивного взрыва, когда российская экономика действительно будет не сползать, а падать в пропасть.

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Выгодно ли то же самое получить Китаю? Думаю, что нет, потому что его экономическая зависимость от Запада является колоссальной. Если эта фабрика (имею в виду Китай) закроется, тогда закроется и китайская экономика, потому что продавать такое количество товаров некуда. Ни Африка, ни Латинская Америка, ни иная Азия столько товара абсорбировать физически не могут, это нужно лишь для мощных рынков Европы и Северной Америки.

Поэтому здесь надо просто сесть, взять калькулятор и посчитать, а я думаю, что китайцы это умеют хорошо.

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