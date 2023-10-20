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Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холоп

Александр Кочетков
20 октября 2023, 08:48
Перед товарищем Си Путин просто пресмыкается, старается быть поближе на фото, чтобы все видели, кто у великого китайского императора старшая жена.
Китай больше не допустит игры на равных, Путин - просто холоп
Путин возле Си Зцильпина / Скриншот YouTube

Так они на России устроены: либо унижать, либо унижаться. Сразу видно, когда у них дела плохи.

Вот Скабеева аж захлебывается от восторга во время репортажа из Северной Кореи: так нравится, так нравится! И никакого беспредела, никакой диктатуры, вокруг самые свободные счастливые люди... Вот бы и нам на России так!

В свое время российские пропагандисты надували губу в сторону КНДР: голодранцы, существуют лишь при нашей и китайской помощи. Теперь - уже пример для подражания.

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Раньше Путин ждал бы в Москве, пока Ким Чен Ын допихается туда своим бронепоездом. А сейчас, когда боеприпасы понадобились, фюрерок сам отправился на Дальний Восток, чтобы выразить вежливость и благодарность северокорейскому коллеге по автократии.

А перед товарищем Си Путин просто пресмыкается, старается быть поближе на фото, чтобы все видели, кто у великого китайского императора старшая жена. И о каких-то договоренностях с Си Цзиньпином Путин журналистам не рассказывает. Потому что нет договоренностей и быть не может — исключительно указания лидера супердержавы своему непутевому вассалу.

О чем указания? О поддержании напряженности на Ближнем Востоке, чтобы Си Цзиньпину было чем торговаться с Джозефом Байденом относительно "справедливых условий конкуренции". Если смогут о чем-то договориться на встрече, которая готовится уже несколько месяцев, то США успокоят Израиль, Китай повлияет на арабские страны. А Россия будет оттягивать ХАМАС - братья-террористы, руки по локти в крови мирных граждан, понимают друг друга с полуслова. Точнее, с полмиллиона долларов.

И "мирное настроение" Путина - это тоже из необходимости добросовестно выполнять волю обладателя Поднебесной. Потому что Китай хочет торговать, а не воевать, вот и фюрерку приходится обезьянничать.

Я в детстве собственными ушами слышал по радио песню: "Русский с китайцем братья навек". Видел хронику, как в Москве открывали шикарный ресторан "Пекин". И помню, чем все закончилось — островом Даманским. Китай выводы сделал, игры на равных он уже не допустит. Поэтому для России это не партнерство, а холопство. Со времен Орды наловчились.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

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Владимир Путин Александр Кочетков
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