Также NBC News сообщает, что "Трамп серьезно настроен достичь перемирия в первый же день своего президентства и ведет по этому поводу переговоры с Байденом".

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Кит Келлог / Википедия

Кит Келлог сделал ряд интересных заявлений. В частности, он не исключил, что "Война в Украине может закончиться через несколько месяцев… Трамп может пригласить Путина и Зеленского в Вашингтон и организовать им переговоры прямо в США". Кроме того, он сообщил, что "...готовит визиты, чтобы выслушать позицию сторон в войне. Наша работа заключается в том, чтобы помочь Трампу добиться успеха для американского народа. И мы это сделаем. Мы собираемся довести эту войну в Европе до завершения, успешного завершения и для американского народа тоже".

(Надеюсь, не только я один обратил внимание на акцент, который сделал Келлог на интересах прежде всего американцев. Это теперь будет лейтмотивом всей политики США по всему спектру международных отношений. В этом, собственно и состоит кредо Трампа: "Make America Great Again". А на остальных - наплевать. Остальные интересны лишь постольку, поскольку они работают на величие Америки).

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Также NBC News сообщает, что "Трамп серьезно настроен достичь перемирия в первый же день своего президентства и ведет по этому поводу переговоры с Байденом". А CNN передает, что "Байден хочет передать Украине тысячи ракет. Речь идет также о передаче сотни тысяч артиллерийских снарядов и сотни единиц бронетехники за пять недель, оставшихся до инаугурации Дональда Трампа 20 января. Таким образом действующая администрация США рассчитывает обеспечить Киеву прочную основу для подготовки к 2025 году." По данным телеканала "межведомственную программу по ускорению передачи оружия Украине возглавляет помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. Поставки ведутся по морю и по воздуху."

Для этого США выделят Украине еще один пакет военной помощи на 500 млн долларов. Об этом сообщил госсекретарь Блинкен. "Соединенные Штаты предоставляют еще один значительный пакет срочно необходимых вооружений и оборудования нашим украинским партнерам, которые защищаются от продолжающихся атак России", - сказал он, уточнив, что помощь будет выделена из военных запасов США. В это пакет войдут боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, беспилотные летательные аппараты, бронетехника и оборудование для защиты от химических, биологических, радиологических, а также ядерных (!? - АК) атак.

Вчера, вручая госнаграды в Кремле, Владимир Путин перепутал фамилию отчество (и пол!) одной из самых известных советских композиторов – Александры (Николаевны) Пахмутовой. Он назвал ее "Александрой Николаевичем Патрушевым". Потом Путин еще раз попробовал произнести правильно, но и со второго раза опять не смог. У него получилось "Николавн Пахмутой". Вот так! А мы над Байденом смеялись…

Сегодня он продолжил это увлекательное занятие и вручил награды Кадырову (Орден за заслуги перед Отечеством II-ой степени) и Золотову (звезда Героя России). Чем бы дитя не тешилось… Похоже, что важнее занятия у него уже нет, раз два дня подряд этим занят… Дедушка старенький уже… Пора того… Заждались уже все.

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