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Кириллица vs латиница: чем переход на латиницу опасен для Украины

Андрей Золотарев

политолог, директор аналитического центра «Третий сектор»

14 сентября 2021, 09:00

Молодежь в нашей стране толком не знает ни русского, ни украинского языка и говорит на суржике, а после перехода на латиницу и писать разучится.

В результате перехода на латиницу Украина больше потеряет, нежели приобретет
Идея перехода Украины на латиницу абсолютно глупа и неуместна / УНИАН

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Украине следует избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а дети с садика должны изучать английский. Однако идея об отказе от кириллицы и переходе на латиницу абсолютно глупая и неуместная. Это что-то из разряда попыток перекрасить собаку в волка.

Впрочем, эта идея вполне ложится в стратегический курс максимального отрыва Украины от всего, что связывает ее с Россией, в том числе и от кириллицы.

Однако любую инициативу следует рассматривать с точки зрения того, что даст ее реализация стране. А в результате такого шага Украина больше потеряет, нежели приобретет.

Во-первых, все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать, а вот раскол в украинском обществе усугубится. При этом часть регионов Украины, которые тяготеют к Польше, Румынии и пр., воспользуются такой возможностью – там латиница зайдет. А вот юго-восток отреагирует предсказуемо, если не применять там фактор административного давления и квот. Посмотрите хотя бы на запросы украинцев в Google – большинство из них на русском языке, а это более чем показательно.

Во-вторых, политика продвижения украинского языка у нас такова, что молодежь в Украине толком не знает ни украинского, ни русского. И даже после 11 лет обязательного изучения в школе украинского, молодежь говорит на суржике, далеком от эталонов украинского языка, ведь в быту и семье дети продолжают говорить на русском. А если к этому добавить еще и переход на латиницу, то украинская молодежь и писать разучится, а уровень знаний у нас будет соответствовать уровню знаний людей в странах "третьего мира".

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Что же касается идеи об обязательном изучении в детских садах и школах английского языка наравне с украинским, то идея, в принципе, нормальная и здравая. Я всегда выступал за то, что украинцам нужно хорошо знать, как минимум, три языка: украинский, русский и английский. Однако без языковой практики эти знания лягут мертвым грузом. В советской школе тоже английский учили с четвертого-пятого класса, но уровень оставлял желать лучшего. Если мы введем английский с детского сада, без языковой практики это будет бессмысленно.

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К тому же, возникают вопросы – за чей счет этот банкет, и где взять столько учителей английского языка. Все те, кто хорошо владеют английским, находят себя в туристических фирмах, бизнесе и других сферах, где платят на порядок больше и отношение к специалистам лучше. А в школы и детсады – давайте реально смотреть на вещи – люди работать не пойдут.

Кроме того, как политтехнолог могу сказать, что такого рода вбросы всегда получают большой резонанс – это элемент информационного спина, когда бросаются громкие заявления, о которых потом несколько дней спорят и дискутируют на ток-шоу, а за это время властью делается что-то другое, чему уже не достается столько внимания, сколько этому неуместному и глупому заявлению. В частности, на повестке дня у нас тарифный вопрос – он через месяц встанет ребром. Это одна из животрепещущих тем и одно из тех обещаний президента (снизить тарифы вдвое), о которых народ помнит. Но по факту тарифы на тепло мы можем получить вдвое больше. Можно догадаться, как на это отреагируют люди.

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Насколько реалистична идея перехода на латиницу в Украине? У нас возможно все – "мы рождены, чтоб сказку сделать былью". Вероятность этого минимальна, однако исключать ничего нельзя, ведь вещи, которые еще десять лет назад нам казались фантастическими, сегодня стали нашей реальностью. Впрочем, надеюсь, что до реализации этой конгениальной идеи дело не дойдет.

Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

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кириллица Андрей Золотарев латиница Алексей Данилов
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