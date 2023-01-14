Киев могли атаковать шахедами, только меньшими - не Shahed-136, а Shahed-131

Фишка в том, что этот дрон на радарах почти не видно (далеко не всякий радар заметит, и то лишь на малом расстоянии).

Киев могли атаковать шахедами, только меньшими, считает Касьянов / pixabay.com, Telegram

Говорят, что Киев ракетами бомбанули. Но это не точно. Смею предположить, что шахедами. Только меньшими - не Shahed-136, а Shahed-131 ("Герань-1"), который почти в два раза меньше, и несёт "всего" 10-15 кг боевой части. Эти дроны уже прилетали в Киев.

Тут самая интересная фишка в том, что его на радарах почти не видно (далеко не всякий радар заметит, и то лишь на малом расстоянии), и не слышно, как мопед, потому что мощность двигателя меньше, да и двигатель особенный - мотор Ванкеля, условно беспоршневый, аналог британского движка AR731, который склонирован в Китае под названием MDR-208, и переклонирован в Иране под названием Shahed-783.

Shahed-131 "прославился" атакой на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке и нефтеперерабатывающий завод Хурайс на востоке Саудовской Аравии в сентябре 2019 года. Атака привела к падению добычи саудовской нефти вдвое, и нанесла ущерб в сотни миллионов долларов в день.

Завод Абкайк защищали три батареи ПВО Skyguard, а весь район прикрывали Patriot и Shahie, которые оказались бессильными против группы небольших низколетящих дронов с малой ЭПР.

Кстати, наша разведка сообщала, что Россия наладила лицензионное производство Shahed-131 в Тольятти.

И ещё кстати, привет тем "экспертам", которые считают (и навязывают свое мнение армейским закупщикам), что боевая часть должна быть большая, не меньше 50 кг, а лучше все 500 кг... Чем больше масса боевой части, тем крупнее дрон, тем проще его заметить. Важны не масса взрывчатки, а точность, тактика применения.

Впрочем, это всё мои домыслы (про атаку шахедами), что прилетело сегодня - я не знаю. Но надо быть готовыми ко всему.

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