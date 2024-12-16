Кейс с "появлением Бойко": почему он отнюдь не тупой

Я вижу, что в кейсе с "появлением Бойко" (который на самом деле никогда и не исчезал) весь акцент пошел на направление "посадить расстрелять наказать".

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Юрий Бойко / скриншот

Но проблема в том, что Бойко не тупой. Он знает на какой запрос отвечает.

Он давно не претендует ни на какую власть. Он претендует на свои 5-10-15%, которые позволяют ему сохранять влияние, заниматься сохранением собственных активов и активов партнеров (о расширении он давно не думает), а также ограждаться от тюрьмы политическим статусом.

При предыдущей власти он не сел (хотя, возможно, именно тогда был самый мощный повод - с вышками Бойко, которые в итоге повесили на других людей, кек), потому что был очень "удобным" оппонентом Петру Алексеевичу на второй тур. Тянули как могли. Но выстрелил Зеленский. При нынешней власти он сначала никак не мешал, потому что был в тени Медведчука. А сейчас иногда и полезным бывает, потому что голосует когда совсем надо.

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Так вот. Есть ли у него те самые 5-10-15%? Да более чем есть. Больше чем 15%, я думаю. И нет, это не открытые коллаборационисты. Это очень пестрый спектр и людей старших поколений, и тех самых "советских людей", которые никуда не делись. И которые даже не считают Путина норм парнем, они эту войну считают эксцессом, в котором виноваты "обе стороны". Ну или обвиняют во всем Запад. Кстати, наши партнеры норм так вкладываются, чтобы поверить в это было проще.

Потенциально эта аудитория может стать даже шире, если подключит больше консерватизма и евроскептицизма, и меньше "советчины".

Поэтому Бойко четко знает, за что он борется. За патерналистический электорат, с довольно оппортунистическим взглядом на реальность. И Арестович знает, который выступил с подобными заявлениями. И Романенко. И Разумков, и Тимошенко, которые очевидно сдвигаются в ту сторону.

И денег они на свои проекты найдут. Не Бойко, так кто-то другой, менее дискредитированный. И деньги под это точно найдутся. У контрабандистов вроде много раз упомянутого мной Куршутова, застройщиков и "бюджетных мародеров" вроде Столара, Шкиля, тех решал, которые сейчас Тимошенко платят за троллинг белого фармацевтического рынка или кого-то еще. Даже прямые российские деньги не нужны.

Что с этим делать? Для тех, кто очень волнуется, что люди откатываются в то электоральное поле, особенно для тех, кто систематически роет публичные умирающие ямы - прекратить так делать. Ваша деятельность прямо ведет к тому, что люди, которые вас читают или слушают, ищут ответов в запросе "чтобы не было войны" и "давайте вернемся в лучшее вчера".

Во всем остальном - надо не мешать электоральному полю эволюционировать и надо предлагать конструктивные программы вместо "вечной борьбы" (я не о войне сейчас, а о вечном дискурсе борьбы с собственным государством). Потому что люди от нее устают. И коллективный бойко знает что с этим делать.

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