"Казус Польши" и перспективы евроинтеграции Украины

Мы должны понимать, что став частью ЕС мы условно "упраздним" механизм контроля и проверок на западных пограничных переходах.

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Украина и Польша / Коллаж Главред, фото pixabay

Польша, которую многие у нас воспринимали чуть ли не в качестве промоутера на пути членства Украины в ЕС, все больше и больше превращается в условное "бревно", которое лежит у нас на этом пути.

"Зерновой безвиз" для Украины привел к тотальной блокаде нашего экспорта на рынках ряда стран Центральной Европы, которые, таким образом, спасали от ценового демпинга своих фермеров.

Тут необходимо понимать, что вместо "зернового безвиза" мы сейчас получили более жесткий режим торговли с Польшей в части аграрных товаров, нежели тот, что у нас был до войны.

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Вообще, ценовой демпинг со стороны украинских компаний стал настоящим бичом для наших соседей.

И стоит отметить, что ситуация с более низкими ценами на товары и услуги из Украины будет сохраняться до тех пор, пока капитализация украинской экономики не приблизится к параметрам польской, а это случится нескоро.

Сейчас к этой ситуации подключилась блокада украинско-польской границы со стороны польских перевозчиков - это уже реакция поляков на "транспортный безвиз" для Украины.

Это еще раз подчеркивает мой тезис о том, что сырьевая Украина, особенно аграрно-сырьевая - не нужна в составе ЕС.

И если мы хотим стать частью Европейского геополитического пространства - у нас должна появиться совместимая с европейской политическая и экономическая модели развития.

Наши "разъемы" должны совпасть, иначе интеграция будет невозможной.

Для этого необходимо найти свое место в паневропейских технологических цепочках добавочной стоимости и это точно не аграрное сырье.

Критически важно повышать уровень сложности украинской экономики.

Но есть и другие проблемы.

Политическая система и коррупция.

В таком виде как сейчас, наша политическая система не монтируется с европейской, даже исходя из базовой контституционной настройки.

Ну нет в ЕС парламентско-президентских стран по форме, которые являются президентско-парламентскими по факту.

И это только верхушка проблем.

Торговля людьми, оружием, наркотрафик.

Мы должны понимать, что став частью ЕС мы условно "упраздним" механизм контроля и проверок на западных пограничных переходах.

Внутри Европы границ почти нет.

То есть наша восточная граница станет восточной границей ЕС, а "перегородка" между нами и Евросоюзом исчезнет.

Европейцы согласятся с этим, только в том случае, если через эту границу не хлынет поток оружия, наркотиков и торговля людьми не выйдет за максимально допустимые рамки.

Нам придется полностью демонтировать внутренние механизмы налоговой оптимизации.

Тут все просто: путь в ЕС идет через Таможенный союз с ЕС и единое пространство таможенного контроля и начисления НДС, в том числе, в части получения налогового возмещения по НДС.

Вы представляете себе это сейчас, когда у нас функционируют "налоговые скрутки", "скручивается" НДС, фиктивное возмещение, поток контрабанды и так далее.

Сможет ли европейское таможенное пространство и механизм начисления НДС быть совмещен с "черной дырой" в виде нашей оптимизации?

Ответ очевиден.

Плюс механизмы отмывания денег, теневая экономика объемом в 50% от параметров официальной, расчет наличными, долларизация и так далее.

Нигде в странах ЕС нет ничего подобного.

И тут одной дело принять "похожую" на нас Албанию, она маленькая, а другое дело страну, площадью почти как Франция и с населением в 25 млн человек.

Отсюда вывод: для начала реальной европейской интеграции нам предстоит пройти масштабный путь внутренней трансформации, утратив свои "язвы развития" и обретя подобие европейских базовых систем.

Но проблема в том, что наши политические элиты и даже часть общества наивно воспринимают процедуру обретения членства в ЕС как механизм проведения той самой транформации.

Это ошибочное восприятие, так как процедура адаптации Украины под требования ЕС будет успешной лишь в том случае, если она стартует с системной готовности, когда изменить нужно будет лишь внешний дизайн и часть "заводских настроек".

Если начать этот процесс в условиях системной неготовности, он будет жестко профанирован и имитирован нашей "глубинной системой".

Кто такой Алексей Кущ? Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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