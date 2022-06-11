Казнить нельзя помиловать: как ЕС поставил себя и Украину перед дилеммой

Украине будет непросто получить статус кандидата на вступление в ЕС / УНИАН

Ключевой внешнеполитический вопрос июня для Украины-получит ли наша страна статус кандидата в члены Евросоюза? Именно этот вопрос будет рассматриваться во второй половине июня Европейской Комиссией и Европейским Советом. И для положительного решения нужно будет согласие всех стран Европейского Союза.

При всем нынешнем позитивном отношении к Украине в Европе, ситуация с предоставлением Украине статуса кандидата в члены ЕС является не такой простой, как кажется.

И руководство Евросоюза, и многие отдельные страны Европейского Союза поддерживают это решение. Но есть и страны, которые считают, что это преждевременно, или надо обсудить предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС целым рядом требований, в частности в сфере антикоррупционной политики. Это очень напоминает историю с предоставлением нашей стране безвизового статуса. Сначала был один пакет требований, потом появился дополнительный перечень "домашней работы" для Украины. В конце концов, безвиз нам предоставили, но только после выполнения всех требований и пожеланий со стороны Евросоюза. Кстати, тогда в первую очередь также речь шла о реформах в сфере антикоррупционной политики.

Когда оцениваешь вероятность предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС, вспоминается сказка "Двенадцать месяцев", в которой принцесса одновременно должна была решить и грамматическую задачку, и вынести приговор подсудимому. Надо было решить, где поставить запятую в простом предложении: казнить нельзя помиловать. От грамматического решения зависела и судьба подсудимого.

Нечто подобное будет и сейчас, только речь будет идти о политической судьбе и Украины, и ЕС. Политическое предложение, в котором Еврокомиссии и лидерам стран Евросоюза надо будет поставить символическую кому, звучит так: "Предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС нельзя отказать". И вот вопрос: где европейские руководители поставять запятую?

Некоторые страны Евросоюза (их всего несколько, но и этого достаточно) хотели бы сформулировать соответствующее предложение следующим образом: "Предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС нельзя, отказать". Это негативное решение. Мотивы для него являются разными, но общими являются нежелание относительно дальнейшего расширения Европейского Союза, а также опасения относительно предоставления статуса кандидата в члены ЕС стране, которая находится в состоянии войны, да еще и с такой агрессивной ядерной державой как Россия.

Однако прямой отказ Украины в предоставлении статуса кандидата в члены ЕС будет иметь существенные негативные последствия, в том числе и для самого Евросоюза. Главная проблема заключается в том, что это будет восприниматься как действие в интересах России и против Украины, которая храбро защищается против агрессора. И с политической, и с моральной точки зрения это будет выглядеть несправедливо и аморально.

И это вызовет острую критику внутри Европейского Союза, и еще больше усилит противоречия между различными странами ЕС. Это точно не усилит ЕС, а только его ослабит. Будет иметь это негативные последствия и для идеи европейской интеграции Украины, а также в отношении украинцев к Евросоюзу и отдельным государствам ЕС. Обращу внимание на еще одно негативное последствие такого отказа – это ухудшит позиции Европейского Союза и отдельных западноевропейских государств в процессе мирного урегулирования войны России против Украины.

Читайте такжеПоследний гвоздь в гроб СССР-2: Почему Германия и Франция тормозят вступление Украины в ЕСДело в том, что перспектива членства Украины в ЕС в некоторых миротворческих предложениях (в частности со стороны Италии) рассматривается как компенсация и замена возможного отказа Украины от членства в НАТО. Кроме того, отказ Украины в статусе кандидата в члены ЕС точно усилит наше недоверие к некоторым европейским "партнерам" и их мирным инициативам.

Руководство Евросоюза и наши друзья в ЕС предлагают позитивную версию ответа на вопрос о статусе кандидата в члены ЕС для Украины: "Предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС, нельзя отказать". Но есть уже указанная проблема – скептическая или слишком осторожная позиция отдельных стран Евросоюза в этом вопросе. Напомню, что решение в ЕС принимают консенсусом.

Учитывая нынешнее состояние дискуссий в вопросе о статусе кандидата в члены ЕС для Украины, можно с высокой вероятностью предположить, что придется искать определенный компромисс между противоположными позициями. Тем более, что аналогичный вопрос надо будет рассматривать также и в отношении Грузии и Молдовы. По отношению к этим странам также не все однозначно, особенно в отношении Грузии. И это дополнительно будет усиливать мотивацию по поиску компромиссного и сбалансированного решения.

Каким же может быть этот компромисс? Окончательно это еще не решено. Рассматриваются различные варианты, в частности статус " кандидата в кандидаты". Но упомянутый вариант в нынешних условиях будет восприниматься как мягкая форма отказа, и для Украины это точно будет выглядеть неприемлемо и даже оскорбительно. А вот предоставления статуса кандидата в члены Евросоюза с дополнительными предварительными обязательствами, которые надо будет выполнить еще до начала переговоров о членстве в ЕС, может быть взаимоприемлемым компромиссом.

И к этому надо относиться спокойно и конструктивно, без обид и традиционных у нас обвинений в "зраде". Тем более, что нам действительно есть над чем работать. Главное получить необходимый результат, закрепиться на политическом плацдарме, который позволит нам продолжить дальнейшее постепенное движение к членству в ЕС.

Владимир Фесенко, председатель правления Центра прикладных политических исследований"Пента"