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Казарин: годы молчания о мобилизации вывели правых ветеранов на улицы Львова

Павел Казарин
14 июля 2026, 07:08
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Журналист объясняет, почему нападение на патруль ТЦК во Львове стало закономерным следствием многолетнего уклонения государства и СМИ от темы мобилизации.
Нападение на ТЦК во Львове
Нападение на ТЦК во Львове / скриншоты

Нападение на патруль ТЦК во Львове и реакция правого ветеранского движения, которое заставило нападавших публично извиниться, вновь обострили дискуссию о вакууме государственной власти в сфере мобилизации. Павел Казарин обращает внимание на главную причину - годами эту тему игнорировали и чиновники, и ведущие украинские СМИ, оставляя пространство для тех, кто действует вне закона. По его убеждению, именно это молчание и подготовило почву для правого движения. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Один коллега по довоенной профессии сказал мне, что его очень насторожило то правое ветеранско-военное движение, которое нашло нападавших на патруль ТЦК. Нашло и заставило извиняться на камеру. Мой коллега назвал это "кадыровщиной". Говорил об исторических параллелях, о фрайкорах и чернорубашечниках.

И знаете, я с ним согласен. Действительно, реакция на нападение во Львове на военнослужащих ТЦК - это история о вакууме власти. О переходе государственных функций к тем, кто не имеет на это полномочий. О самоустранении силовых структур. Я бы очень хотел, чтобы нападавших с самого начала задержала полиция, а их покаяние было процедурным и институциональным.

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Но этого не произошло.

Как не происходило и раньше. Когда на ребят из ТЦК нападали с ножами. Когда разбивали их автомобили. Когда силой отбивали каких-то "мажорных" мобилизованных. Государственная система решила, что спасение армии - дело исключительно самой армии, а мобилизация превратилась в "слово, которое нельзя произносить".

Впрочем, не только чиновниками. Эту тему дружно игнорируют и украинские СМИ. Все те, кого обычно считают "сторожевыми псами" для политиков и чиновников. Те, кто расследует коррупцию и злоупотребления. Те, кто пишет о ценностях и демократии. Их материалы об армии посвящены нарушениям при закупках и никоим образом не затрагивают всего того, что вызывает самое большое противостояние в стране за последние годы.

О проблемах комплектования армии в течение четырёх с половиной лет писали единицы. Президента во время пресс-конференций почти не спрашивали о сроках службы. Никто не делал материалов о непрозрачности системы бронирования. Возможно, дело в том, что когда ты сам в лодке, то не возникает желания перераспределять в ней места. Никто не видит проблемы, если она его не касается. Одни забронированы. Другие заботятся о родных.

Вы отдали темы, связанные с нами, на аутсорс тем, кто уже служит. Делаете только то, что делали и до войны. Ваш собственный статус позволил вам ничего не менять в жизни - и вы продолжаете жить своей прежней жизнью в новых условиях.

Друзья, ну что ж, поздравляю. Медиа-деятели, активисты, общественные деятели - вы сами создали ту сцену, на которую теперь выходит правый движ. Вам не было интересно говорить об этих темах. Армия и проблемы её комплектования не были в центре ваших интересов, как и не были в центре интересов государства. А теперь вас пугает, что они оказались в центре внимания правого ветеранско-военного движения.

Раньше в течение 4,5 лет мы видели правый лагерь разве что во время ЛГБТ-прайдов, когда они выходили избивать непохожих на себя людей. А теперь будем видеть их чаще. И каждый раз, когда у вас возникнет соблазн возмутиться, вспомните, сколько внимания вы уделили теме мобилизации. Несправедливому бронированию. Борьбе с фальшивыми отсрочками. Срокам службы, в конце концов. И подумайте, кто оставил эту нишу пустой, не требовал от государства перемен и в итоге отдал её в руки тех, кого вы теперь боитесь.

Причинно-следственные связи могут нам не нравиться. Но от этого связи не перестают быть причинно-следственными.

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Кто такой Павел Казарин?

Павел Казарин - украинский журналист, публицист, теле- и радиоведущий. Уроженец Симферополя. В 2006 году окончил Таврический национальный университет имени В. И. Вернадского по специальности "русский язык и литература" и получил степень магистра филологии. С 2004 года работает в СМИ. Работал на ДТРК "Крым" и ТРК "Черноморская". С 2012 по 2014 год жил и работал в Москве. Сотрудничал с изданиями "Slon.ru", "Радио Свобода", "Новая газета" и Московским центром Карнеги. Переехал в Киев в октябре 2014 года. Работал ведущим телеканала ICTV. Автор и ведущий проекта "Грани правды" на телеканале "24". Обозреватель украинского бюро "Радио „Свобода"". Колонист издания "Украинская правда". Автор книги "Дикий Запад Восточной Европы" (2021). С началом вторжения России в Украину вступил в ряды Вооружённых сил Украины. В августе 2022 года был награждён нагрудным знаком "Щит сил ТрО".

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