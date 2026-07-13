Перетасовка Кабмина: Золотарев раскрыл причины замены министров

Нынешние кадровые ротации могут свидетельствовать о смене конфигурации во власти, однако радикальных изменений ждать не стоит.

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Президент Зеленский анонсировал отставку Кабмина / Коллаж: Главред

Масштабное переформатирование Кабмина и силового блока заставляет экспертное сообщество искать признаки подготовки власти к будущей избирательной кампании. Руководитель центра "Третий сектор" Андрей Золотарев отмечает, что нынешние перестановки отражают новую архитектуру отношений внутри правящей команды. Эксперт раскрывает технологические нюансы создания новых региональных проектов, анализирует усиление полицейской функции государства и прогнозирует, кто из высокопоставленных чиновников окончательно утратит доверие президента.

Нынешняя кадровая перетасовка в парламенте и Кабинете министров отражает изменение конфигурации внутри украинской власти. Речь идет не столько о смене политического курса, сколько о перераспределении влияния между отдельными группами и людьми, приближенными к руководству страны.

Фактически мы прощаемся с правительством, которое во многом связывали с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком (в нем было 17 его протеже). Теперь может появиться Кабмин Корецкого. О его успехах в бизнесе сложно судить, но, по крайней мере, эта перестановка отражает изменившуюся конфигурацию в системе власти.

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Возможно, это такая украинская народная примета: смена Кабмина - к выборам. Хотя Кабмин меняли и в прошлом году, но тогда их не произошло. Будем считать, что сейчас просто идет перетасовка в связи с изменившейся конфигурацией в системе власти.

Ведь перестановки прогнозируют не только в Кабмине – Александр Поклад с большой вероятностью может возглавить СБУ. Все это отражает достаточно сложные отношения внутри системы власти. Уходит вице-премьер Кулеба, скорее всего, уходит министр образования Лесовой, деятельность которого с самого начала сопровождалась скандалами.

Однако, несмотря на эти процессы, кардинально ничего не поменяется. Это не говорит о смене курса, да и сама процедура вызывает вопросы. Ведь де-юре в Украине парламентско-президентская республика.

Я не думаю, что премьером станет Терехов, это маловероятно. Все-таки у него исключительно харьковский, местный опыт, хотя как мэр он неплохо справлялся со своими обязанностями. Судя по всему, в его случае уже идет работа политтехнологов по продвижению проекта "партии мэров", рассчитанного на голоса Харькова, Днепра, Запорожья, Николаева, Херсона и Одессы. Поэтому человека надо поднять на общенациональный уровень.

Возможно, он получит пост вице-премьера или какую-то должность, связанную с реорганизацией Министерства восстановления. Вполне допускаю, что ему найдется место с прицелом на дальнейшую политическую карьеру. Но, по большому счету, это радикально ничего не меняет.

Что касается возможной замены министра Федорова на Клименко, то для сохранения власти может быть востребована полицейская функция. Поэтому на посту министра обороны нужен свой человек. Федорова же подозревают в том, что он демонстрирует политические амбиции. Тем более он один из немногих, с кем все это время работали политтехнологи, продвигая его имидж.

У одного есть амбиции, а у другого - подозрения по поводу этих амбиций. Если Федорову ничего не предложат, это станет маркером отношений. Если все действительно настолько плохо, как я подозреваю, то его оставят без должности. Если же ему дадут какой-то более или менее заметный пост, это будет говорить о том, что мосты еще не сожжены.

Другой момент касается непосредственно замены премьер-министра. Есть информация, что Юлию Свириденко хотят назначить послом в Соединенных Штатах вместо Ольги Стефанишиной. Во всяком случае, Свириденко была крайне лояльной и удобной во всех отношениях, в том числе при работе с Верховной Радой. Надо признать, что у нее есть дипломатические способности. По крайней мере, проблем в отношениях с депутатами у нее не было, это точно.

А поскольку Свириденко ни с кем не вела политических игр, могут предоставить в качестве своеобразного отступного такую знаковую должность, как посол в Соединенных Штатах. Это, конечно, перемещение вниз, но по горизонтали. Если Свириденко все-таки назначат послом в Соединенных Штатах, это, думаю, точно не ухудшит отношения с Вашингтоном. Однако кардинально тоже ничего не изменит. Она не является в США персоной нон грата. Понятно, что особого восторга там от нее не испытывают, но и нежелательной фигурой она не считается.

Андрей Золотарев,политолог, директор аналитического центра "Третий сектор", специально для Главреда

О персоне: Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (родился 15 мая 1965, Днепропетровск) – украинский политолог, руководитель аналитического центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), пишет Википедия.

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