Казан для Путина в аду уже разогрет: почему мечты России о расширении не оправдаются

Намерения России расширить влияние и территории – это лишь "ночные мечты" Кремля / Reuters

Бывший помощник российского президента Владислав Сурков на днях опубликовал статью "Куда делся хаос? Распаковка стабильности", где среди прочего отметил: "Россия будет расширяться не потому, что это хорошо, и не потому, что это плохо, а потому что это физика". Если уж речь зашла о физике, то, пожалуй, я немножко лучше Суркова учился в школе и хорошо помню, что все вещества и физические тела при охлаждении сужаются и сжимаются, а не расширяются. Большая часть России географически расположена в холодной зоне, поэтому ей уже давно надо было начать сужаться.

В общем, есть элементарная историческая логика. Искусственный проект, каким был Советский Союз, буквально за несколько лет до распада выглядел прочным и нерушимым, но и он рассыпался. Такая же судьба вскоре ждет и Российскую Федерацию. Потому что внутренние противоречия в России нарастают, а ресурсов для удерживания всех частей страны вместе становится все меньше. В итоге даже такие когда-то послушные республики как Татарстан и Якутия, которые всегда молчали, сегодня начинают вслух роптать.

Когда-то на прощание одному очень высокому китайскому чиновнику (не буду называть его фамилии, но он входит в двадцатку виднейших китайских политиков), которого мне пришлось принимать, я сказал в шутку: "За мир, дружбу и взаимопонимание на украинско-китайской границе". На что он мне очень спокойно ответил: "Вы себе даже не представляете, как это близко к нашему плану столетнего геополитического развития".

Так что все эти заявления Суркова – по Фрейду: человек выдает желаемое за действительное, то есть, когда происходящее совершенно противоположно тому, чего бы хотелось, человек пытается хотя бы на словах приглушить действительность бравадой. Эта бравада уж слишком часто звучит в российской политике.

Однако Путин уже сделал все возможное и невозможное для того, чтобы Россия стала настолько неприемлемым субъектом для объединения и консолидации, что эти планы можно реализовать только неестественным способом – путем войны. Да и то добиться этого можно лишь на короткий период. И это будет лишь ослаблять саму Россию.

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Путин через "пятые колонны" пытался добиться того, чтобы нужные ему территории попадали под все большее и большее влияние России. Но он теряет этот инструмент. В результате сегодня та самая послушная Армения, явно рассчитывая на российскую поддержку, выбирает прозападного премьер-министра, а не откровенно пророссийского.

Поэтому логики в этих словах Суркова вне Фрейда не слишком много.

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Подчеркиваю, у России нет шансов естественным способом добиться расширения. Более того, сейчас более вероятным выглядит разъединение и деструкция РФ. Поэтому Россия прибегает к неестественным способам достижения своих целей: войне, плетению интриг, гибридной агрессии и другим брутальным методам.

Именно таким образом Россия может сейчас подчинить себе Беларусь, которая все больше напоминает "Западный федеральный округ РФ", а не отдельное государство. Но и без этого, без таких действий Москвы, Беларусь и так была подконтрольна России: она всегда была бы дружественной по отношению к РФ и никогда бы не прибегла ни к каким агрессивным действиям в отношении Москвы.

А сейчас в Беларуси запущен механизм сжатой пружины. Как только умрет Путин, Беларусь выстрелит, как пружина – оттолкнется от России очень быстро и уйдет от нее гораздо дальше, чем те страны, которые сегодня явно не являются пророссийскими. При этом совсем не важно, кто будет в Беларуси у власти – Лукашенко или новый демократический лидер. А Путин скоро умрет, не будет он вечно жить – в аду должен быть праздник, черти заждались, уже разогрет казан.

В отношении стран Балтии у Путина также есть аппетиты. Ну и что? Эти страны регулярно Путину дают по морде, и он ничего сделать не может, потому что эти страны – члены НАТО.

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Остается Украина, с которой Россия играется и плетет против нее интриги. Но попытка покорить Украину силой будет очень болезненной для РФ, потому что украинцы будут сопротивляться, и это будет слишком дорого стоить. Конечно, Россия может попереть на Украину, но полномасштабная наступательная операция выглядит проблематичной для нее. Это может быть только гибридное наступление с разрушением военной инфраструктуры и большим давлением на Украину. Взять Украину под контроль России не удалось в 2014 году, когда у нас не было даже армии, а власть не была сформирована. Москва была уверена, что этот захват удастся сам по себе, но так не произошло. Так что на самом деле Россия не настолько сильна.

Плюс весомым является фактор международного давления на Россию. Обратите внимание, кто заговорил о недопустимости агрессивных действий РФ в отношении Украины и ее нападения – даже старые союзники России такие как Франция и Италия. За Украину сейчас, как ни странно, в мире готовы вступиться больше, чем в 2014 году. Международное сообщество начало понимать, что на самом деле из себя представляет Россия и какие угрозы несет.

Поэтому планы России в отношении Украины также безнадежны.

Выходит, Армения сегодня дрейфует от России, Молдова – тоже, Беларусь на сжатой пружине пока что под контролем, но когда-то рванет, Центральная Азия также на грани.

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В отношении Центральной Азии, напомню, что существует Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), где реально председательствует Китай. В свое время на Душанбинском саммите ШОС протянули гарантии безопасности для центрально-азиатских стран – России туда нельзя. Путин хочет и пробует – попытался как-то осуществить гибридную атаку на Казахстан, пытаясь провернуть тот же сценарий, что и на Донбассе: там начали появляться какие-то "туристы" и захватывать органы власти, но Казахстан всех тех людей быстро перестрелял, не церемонился. И когда Россия начала возмущаться и кричать, что она пришла защищать русскоязычное население, Китай объяснил, что ей этого делать не надо. И Россия заткнулась.

Аппетитов у России много, но удовлетворить их ей не удастся.

Эта статья Суркова – это по Фрейду рассказ о своих "ночных мечтах".

Таким образом, России не светит не то, что расширение – ей бы суметь сохраниться в тех границах, в которых она есть сегодня. Хотя "ночных грез" у Москвы много, в частности, она грезит восстановлением влияния в пределах бывшего Советского Союза, но учитывая сказанное выше надеяться на это не приходится.

Кроме того, в России часто говорят о том, что она собирается восстановить свое влияние в рамках Варшавского договора. Если бы мир окончательно сошел с ума, и начали бы разваливаться альянсы, то Россия могла бы попытаться замахнуться на это. Но это было бы такое перенапряжение, после которого Россия сама бы развалилась еще быстрее. И все равно Путин пытается вбивать клин между членами ЕС и НАТО, ссорить их. В частности, так он действует сейчас в отношении Польше. Однако на Западе, к счастью, все консолидируются и поддерживают Польшу. То есть план Путина не срабатывает.

Итак, у Путина есть и мечты о возобновлении Варшавского договора или Советского Союза, и попытки их реализовать, но толку с того никакого. Поэтому в завершение здесь можно добавить только одно: "Мечты, мечты, где ваша сладость? Ушли мечты – осталась гадость".

Тарас Чорновил, политический аналитик, бывший народный депутат Украины, специально для Главреда