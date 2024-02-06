Катастрофой для Украины будет не отставка Залужного

Высшее военное командование буквально признало – четкого и реалистичного плана дальнейших действий.

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Валерий Залужный и Владимир Зеленсский / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/CinCAFU, Офис президента

Визит заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Киев стал еще одним маркером серьезности ситуации возникшей вокруг возможной отставки Валерия Залужного. Теперь судя по всему и неизбежной. Ибо ситуация возникшего вакуума между политическим и военным руководством априори не может считаться нормальной . Наверняка это понимают и в Вашингтоне и в европейских столицах. Никто не умаляет заслуг Валерия Залужного в том, что в 2022 году Украина выстояла, он фигура которая останется в будущих учебниках истории. Однако факт то, что стратегии и подходы эффективные в 2022, в 2023 уже не работали. 2023 год был годом откровенно неудачных действий.И в этом контексте есть целый ряд абсолютно справедливых вопросов к главкому

Это касается в первую очередь кадровой политики и целого ряда решений когда из миллионной украинской армии непосредственно участвуют в боевых действиях около 150 тысяч личного состава. Когда одни бригады стачиваются до "нуля", находятся на передовой два года без ротации, а некоторые военные соединения остаются в тылу.

Высшее военное командование буквально признало – четкого и реалистичного плана дальнейших действий на сегодняшний день не существует. Это было озвучено в международных СМИ и встречах с представителями командования НАТО.

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Запрос о предоставлении 17 миллионов снарядов и 400 миллиардов долларов для продолжения войны шокировал натовских генералов. Такого количества снарядов пока нет совокупно на всех составах НАТО. 400 миллиардов долларов – неподъемная сумма для наших партнеров.

Хуже другое.

Любые разговоры и обсуждения, проходящие на высшем государственном уровне, по умолчанию – государственная тайна. Это непубличные вещи, которые не могут выноситься на публику Когда через 15 минут после разговора с Президентом в Генштабе происходит "слив" то люди пошедшие на этот шаг люди как минимум не считаются ни с тем, как Украина будет выглядеть в глазах союзников, ни с тем, как это повлияет на обороноспособность страны.

Нынешняя ситуация напрямую отвечает интересам России, которой выгодно внутреннее противостояние в Украине. Катастрофой будет не отставка Залужного, а начавшаяся прежде времени погоня за гетманской булавой. Чем это может обернуться мы хорошо знаем из учебников истории.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

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