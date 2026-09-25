Каспаров: российская оппозиция просто подняла Путину явку

Политик считает, что призывы идти на участки помогли Кремлю закрепить не только власть, но и захват украинских территорий.

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Выборы в Госдуму / Фото: t.me/club_shebekino

В России завершились первые с начала полномасштабного вторжения выборы в Госдуму - голосование проходило и на оккупированных территориях Украины. На этом фоне обострился спор внутри российской оппозиции: была ли агитация за участие в голосовании формой протеста или услугой Кремлю. Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам и один из старейших критиков путинского режима, считает такую тактику прямой помощью диктатуре. Публикуем его колонку на языке оригинала.

Итоговые цифры прошедшего в России электорального лохотрона никакого значения не имеют - все результаты этой постановки были написаны заранее. Важно другое: главной задачей для Путина и его обслуги на этот раз была явка - и они этого не скрывали. Надо сказать, что российская оппозиция сделала всё от себя зависящее, чтобы эту явку поднять. Прискорбно наблюдать, как отсутствие реальной повестки и невозможность влиять на процесс заставляют наших коллег с головой окунаться в мошеннические схемы фашистской диктатуры, помогая ей добиваться нужного результата.

Продолжение стратегии так называемого "Умного голосования" - весь этот бред, прикрывающий желание не выпасть из грантовой обоймы, - это уже не просто имитация активности, а деятельность, наносящая колоссальный вред. В отличие от предыдущих эпизодов политического идиотизма, в которые российская оппозиция впадала в разные годы, сегодня речь идёт о помощи в оправдании геноцида в Украине и легализации захвата фашистским режимом украинских территорий. Это тот аспект, на котором Путин и российская пропаганда делали особый акцент, прямо заявляя, что эти "выборы" призваны закрепить инкорпорацию временно оккупированных территорий Украины.

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Попытки вовлечь людей в участие в путинском "выборном" лохотроне - это спекуляция на естественном желании нормального человека хоть как-то выразить своё негодование. Таких людей много, и их желание можно понять. Однако агитация идти на избирательные участки и тем самым поднимать явку - это прямая помощь режиму. Для диктатуры принципиально важно признание её права проводить подобные процедуры. Играть по её правилам - значит признавать её легитимность.

Путинские процедуры - это "праздник", на котором мы - чужие. Это чумной барак, от которого следует держаться подальше. Единственное, что действительно должна делать российская оппозиция, чтобы называться оппозицией, - помогать Украине победить и уничтожить этот режим.

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О персоне: Гарри Каспаров Гарри Кимович Каспаров (род. 13 апреля 1963, Баку, Азербайджанская ССР) – советский и российский шахматист азербайджанского происхождения, тринадцатый чемпион мира по шахматам, шахматный литератор и политик. Каспаров является восьмикратным победителем Всемирных шахматных олимпиад. Кроме того, он является обладателем одиннадцати шахматных "Оскаров" (призов лучшему шахматисту года). Некоторые эксперты считают Каспарова лучшим шахматистом всех времен. Гарри Каспаров – активный противник путинского режима и войны в Украине. На данный момент является политическим беглецом и скрывается в Хорватии, гражданином которой является с 2014-го года, пишет Википедия.

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