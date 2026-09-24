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"Никто не будет платить налоги, если бизнеса не останется": Андрусив - об обстрелах

Виктор Андрусив
24 сентября 2026, 21:58
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Аналитик настаивает на том, что вместо введения новых сборов правительство и НБУ должны предоставить бизнесу доступ к имуществу Фонда госимущества и АРМА, стабилизационным кредитам и западным финансовым ресурсам.
Последствия обстрела / Фото: t.me/synegubov

Российские удары по складам, производственным объектам и логистике все чаще ставят украинский бизнес на грань выживания, а государство ищет деньги для бюджета у тех, кто еще работает. Политический аналитик, кандидат политических наук Виктор Андрусив убежден: вместо новых налогов правительство и НБУ должны предоставить предпринимателям доступ к имуществу ФДМУ и АРМА, стабилизационным кредитам и западным финансовым ресурсам. Публикуем мнения автора на языке оригинала.

Очень тяжело наблюдать, как уничтожают украинский бизнес. Больно и за бизнесменов, и за тысячи украинцев, у которых в этих ужасных условиях ещё была какая-то работа и доход. Еще тяжелее смириться с тем, что их проблемы некому услышать и решить. Я уже писал, что разумным решением было бы предоставить доступ к неиспользуемому имуществу Фонда госимущества или арестованному АРМА. Но существует много других решений.

Вместо бесконечного зарабатывания на депозитных сертификатах НБУ мог бы сейчас стимулировать стабилизационные кредиты для бизнеса, которые помогли бы внедрить новые решения и выжить за их счет (строительство подземных хранилищ, изменение логистики и т. д.). Отдельно можно провести переговоры с партнерами о доступе украинского бизнеса к западным финансовым ресурсам или о получении целевой помощи от кредиторов.

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Вместо этого единственная идея - увеличить налог. Кто будет платить этот налог? Когда бизнес и рабочие места подвергаются тотальному уничтожению?

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О личности: Виктор Андрусив

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015–2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016–2020). В настоящее время - боец ВСУ, пишет Википедия.

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Виктор Андрусив
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