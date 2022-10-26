Какой смысл России применять грязную бомбу

Разговорами о грязной бомбе Кремль пытается усадить Украину за стол переговоров / torange.biz

Может ли Украина создать и применить так называемую "грязную", то есть, радиоактивную бомбу?

Если кратко, то теоретически может. Но практически это сложно реализуемо и абсолютно бессмысленно.

Может, потому что возможно залезть в хранилище отработанного топлива АЭС, как-то выволочь оттуда некоторое количество отработанных ТВЭЛов — это тепловыделяющие элементы в виде трубки диаметром 13 мм и длиной 3,5 м с таблетками диоксида урана внутри. Таблетки вместе со взрывчаткой засунуть в боеголовку какой-нибудь "Точки У", и получится этакий "баллистический Чернобыль". Только существенно слабее, потому что в аварийном чернобыльском реакторе вывернуло наружу примерно 200 ТВЭЛов плюс жутко радиоактивные графитовые стержни, а ракета столько никак не потянет.

Не может, потому что расковыривать ТВЭЛы надо с помощью дистанционного манипулятора в глубокой шахте, и там же снаряжать эту самую ракету. И все равно это хозяйство будет жутко фонить, МАГАТЭ немедленно и справедливо впадет в истерику. И наши союзники немедленно прикроют такой кружок "Очумелые ручки". И вдобавок лишат нас всякой военной и финансовой помощи на радость недоимперии.

Кроме того, применение "грязной бомбы" не окажет никакого влияния на ход боевых действий. Да, какое-то количество людей, оказавшихся в зоне действия такой бомбы, получит лучевую болезнь. Но ведь те идиоты из российской армии, которые рыли окопы в "рыжем лесу" возле Чернобыльской АЭС, где и сейчас радиация зашкаливает, они же гарантированно получили лучевую болезнь. Ну и на что это повлияло?

Лучевая болезнь — даже не ковид, от нее не погибают мгновенно. Даже герои пожарные, гасившие возгорание в Чернобыле и получившие чудовищное облучение, скончались не сразу, а в госпитале. А те ликвидаторы, которые получили дозу поменьше — да, болели, да, страдали, но жили еще десятилетиями.

Говорю об этом с полной ответственностью, так как в свое время в качестве политтехнолога работал с политической партией, одну из частей которой составляли как раз ветераны-чернобыльцы. И я детально вникал в обстоятельства их непростой жизни.

Так что взрыв "грязной бомбы" будет иметь серьезные последствия на длительный период. Но не сейчас. Но зато развяжет руки недоимперии в применении ею против Украины тактического ЯО. И понятно, что подыгрывать ей в этом Украина ни за что не станет.

У пропагандистов недоимперии есть еще одна версия: якобы Украина намерена с помощью "грязной бомбы" сымитировать россиянский удар тактическим ЯО, что вынудит наших союзников нанести удар в ответ. Выглядит вроде убедительно, но вот где Украина возьмет россиянскую ракету, которая с территории РФ или Беларуси прилетит в место, где приготовлена "грязная бомба"? А без этого сколько-нибудь убедительной имитации не получится.

И уж поверьте, если наши доблестные диверсанты смогут захватить стартовую позицию вражеских ракет, то эти трофеи полетят в сторону Москвы, а не Киева.

Так что все кремлевские корявые сплетни о нашей "грязной бомбе" — это свидетельство слабости недоимперии. Которая не может достичь успеха на фронте и пытается каким-то пропагандистским вывертом усадить Украину за стол переговоров на кремлевских условиях.

Но этого не будет. Что бы россиянское маньячное руководство ни изобретало.

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