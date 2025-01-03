Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Какой год станет решающим в этой войне

Игорь Эйдман
3 января 2025, 08:10
130
Путин не способен эффективно мобилизовать на войну собственное социально атомизированное общество.
Какой год станет решающим в этой войне
Путин и Зеленский война в Украине/ Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Операция "Демобилизация".

Наступающий год, вероятно, станет решающим в этой войне. Всё будет зависеть от способности сторон мобилизовать свои ресурсы. Побеждает ведь не та страна, которая больше, а та, которая умеет эффективнее мобилизовать на войну все имеющиеся у неё силы и возможности. Не случайно, что именно сейчас разного рода блогеры и эксперты начали разгонять тему "скорого мира". Боюсь, это делается не просто в погоне за просмотрами и лайками. Идет дезинформационная кампания, призванная морально обезоружить и демобилизовать украинское общество. Одни ее участники ноют в стиле: "шеф, все пропало!", а другие - обещают, что мир уже на пороге. Когда публике становится ясно, что ее водят за нос, дезинформаторы начинают петь другую песню: Путин якобы сорвал едва не состоявшийся мир и теперь его должен уничтожить разгневанный Трамп.

Цель всей этой дезинформационной какофонии - ориентировать украинское общество на ожидание чудесного избавления от войны, а не на новую общественную мобилизацию против агрессора, по типу той, которая произошла в феврале-марте 2022 года и спасла Украину. Путин не способен эффективно мобилизовать на войну собственное социально атомизированное общество. Он очень боится новой волны патриотического подъема в Украине. Украинцам внушают: ждите скорого мира или помощи от Трампа, или у моря погоды, но не замечайте, что угроза геноцида, который пытается осуществить путинская Россия, становится всё опаснее.

видео дня

Ни мира, ни какой-то сверхмощной поддержки Трампа не будет. Путин не собирается замораживать войну, а Трамп не будет убиваться за Украину. Российский диктатор пытается принудить Украину к капитуляции. Поддержка свободного мира важна и она будет, но остановить врага могут только сами украинцы.

Понятно, что украинцы устали от войны, но их дух не сломлен, морально они сильнее, чем российские оккупанты. Поэтому дезинформаторы под наркозом рассказов о скором мире пытаются вырезать у украинского общества боевой дух и волю к сопротивлению.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Игорь Эйдман
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев

09:00Интервью
"Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет война

"Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет война

08:51Украина
Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний парень

Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний парень

07:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Сам на шее сидит и дочку привез": жених предательницы Лорак опозорился в Сети

"Сам на шее сидит и дочку привез": жених предательницы Лорак опозорился в Сети

Орбакайте показала длинноногую дочь-красавицу и мужа-супермена

Орбакайте показала длинноногую дочь-красавицу и мужа-супермена

Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату

Похолодание ударит в Украине, будет снег: синоптик назвала дату

Сколько на самом деле варится куриное филе: как добиться идеально вкуса

Сколько на самом деле варится куриное филе: как добиться идеально вкуса

5 знаков зодиака, у которых наступят большие перемены в 2025 году

5 знаков зодиака, у которых наступят большие перемены в 2025 году

Последние новости

09:00

В 2025 году Россию заставят сесть за стол переговоров, но Украине стоит готовиться к потере территорий - Снегирев

08:54

Подтверждение победы Трампа в Конгрессе может задержаться: в чем причина

08:51

"Последний выстрел - не в 2025-м": полковник сказал, сколько лет еще будет войнаВидео

08:48

В компании любимых артистов-путинистов: "Мисс Украина Вселенная" опозорилась

08:10

Какой год станет решающим в этой войнемнение

В 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – СвитанВ 2025-м ВСУ проведут операции, аналогичные Курской, ещё в двух областях России – Свитан
07:59

Атака дронов: на Киевщине погиб человек, среди раненых – 16-летний пареньФото

07:10

Где 5 отличий: загадка, которая поможет проверить внимательность за 17 секунд

06:50

РФ атаковала Киев и область дронами: есть погибший и пострадавшиеФото

06:10

Конец эпохи: об остановке транзита российского газа через Украинумнение

Реклама
06:00

"Когда останавливаешь жизнь": Саливанчук сделали предложение - решение актрисы

05:50

Гороскоп Таро на январь 2025: Весам - счастье, Скорпионам - поездка, Стрельцам - прибыльВидео

04:43

Гороскоп на завтра 4 января: Девам - неожиданное путешествие, Скорпионам - прибыль

04:10

Почему не стоит выбрасывать опавшие иголки с елки: как их можно использовать в быту

03:35

Как варить кофе в гейзерной кофеварке: пошаговая инструкция и несколько секретовВидео

02:23

Конденсат и плесень больше не "побеспокоят": чем нужно обработать поверхности

02:02

Свитан: Курская – не последняя область РФ, куда могут войти ВСУ

01:01

Проверьте свои сверхспособности: найдите 5 отличий в двух картинках за 17 сек

00:19

Как быстро почистить гранат: самый простой способ, с которым семена будут целымиВидео

00:17

Остановить горячую фазу войны невозможно: когда могут начаться переговорыЭксклюзив

00:06

Галущенко: РФ бьет кассетными боеприпасами по энергосистеме Украины

Реклама
02 января, четверг
23:17

"Есть возможности": полковник ВСУ сказал, сможет ли РФ войти на ДнепропетровщинуВидео

23:05

"Во второй раз не так страшно": Зеленский рассказал о новом сроке президентства

22:52

Срыв оккупации трех областных центров и окончание войны: главное из интервью Зеленского

22:12

Дмитрий Монатик показал эксклюзивное фото с третьим сыном

22:07

Срывают планы РФ: в АТЕШ раскрыли "способ выживания" оккупантов под Херсоном

22:05

Есть на что посмотреть: 49-летнюю Шарлиз Терон засняли в купальнике на пляже

22:00

Новые угрозы Фицо для украинцев и рекорд ГУР: главные новости Украины (дайджест)

21:55

Дональд Трамп с женой зажгли под известный хит в новогоднюю ночьВидео

21:51

Гороскоп Таро на январь 2025: Козерогам - деньги, Водолеям - полет, Рыбам - исполнение желанияВидео

21:43

Что будет с Запорожской областью: Свитан дал прогноз на 2025 год

21:39

"Вся в маму": Максим Галкин спел вместе с дочерью-красавицей

21:21

Кто настоящая мать: только самые умные разгадают загадку за 5 секунд

20:55

Исчезнет навсегда: что положить в шкаф, чтобы избавиться от молиВидео

20:42

От меда до какао: какими ингредиентами будет вкусно заменить сахар в кофе

20:34

"Сократим поддержку": Фицо начал угрожать украинским беженцам в Словакии

20:29

Украину накроют снегопады и метели: где объявили 3 уровень опасности

20:13

Уже не 36,6: какая теперь средняя температура человека - ученые переписали все

19:58

"Инициатива будет у РФ": Свитан назвал 2 главные задачи для Украины в 2025 годуВидео

19:53

Здания Рады попали под удар: Стефанчук показал последствия атаки РФ по Киеву

19:44

Зеленский одобрил демобилизацию некоторых бойцов: кто будет иметь на нее право

Реклама
19:37

Цены в Украине "взлетят" уже в начале 2025 года: эксперты назвали причину

19:32

Сколько можно держать елку дома: почему нельзя ее выбрасывать слишком рано

19:10

Россияне дико опозорились со своим ПВОмнение

19:05

Портятся за считанные часы: сколько можно хранить "Оливье" и "Шубу"

18:56

Башара Асада пытались отравить в Москве - The Sun

18:43

Секрет нежного болгарского перца: для чего обдавать овощ кипятком

18:35

РФ отправила на войну против Украины до 180 тысяч заключенных - СВР Украины

18:34

В Минобороны анонсировали проверки Командования Сухопутных войск: в чем причина

18:02

Войска РФ попали в "смертельную ловушку" на Юге: что известно

17:57

Почему кофе нельзя подогревать: эксперты объяснили важность пить напиток свежим

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять