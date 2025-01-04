Почему популизм стал нормой и чем это грозит

Еще десять лет назад в мире был бум разговоров об угрозах популизма.

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Сейчас, когда популизм стал обязательным элементом практически всех политических партий, от правых до левых, об этом говорят меньше, критикуют меньше. Да и обращают внимание меньше. Очевидно потому, что это уже обязательный элемент всех политических сил.

В свое время вышла, как по мне, сейчас лучшая книга о популизме с простым названием: "Что такое популизм" Яна-Вернера Мюллера. И одна из главных идей этой книги звучит так: популисты считают, что они и есть народ, а все остальные - не народ. Плюс популистам не нужны посредники в виде СМИ и государственных или протогосударственных институтов, чтобы общаться с народом. Они стараются максимально обойти это звено, как лишнюю прокладку.

В последнее время я долго думал о популизме в современном политическом мире и позволю себе добавить еще два элемента, которые, кажется, дополнят картину мира современного популизма.

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Мне кажется, еще одной из этих черт популизма является отсутствие будущего (критически минимальное углубление в будущее). Популист не мыслит никогда категорией послезавтра и крайне редко завтра. Популизм - это тактика сегодня, которая возносится в рамки "стратегии сегодня".

Вторая черта - это довольно серьезный перекос от институтов в сторону персоналистских элементов управления, решений и главное, любви народа. В треугольнике сосуществования человека и власти (государства) "страх, договор, любовь" (концепция Л.Гозмана) популист всегда выбирает прежде всего любовь. Самое важное, что для него есть - это всеми возможными способами добиться любви сегодня. Завтра будет новый бой за эту самую любовь.

Кто такой Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) - журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т.Шевченко, специализация "Украинский язык и литература", в 1998 - факультет гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Еспресо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "политики не врут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 и до сих пор - советник руководителя Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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