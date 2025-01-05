Идиократия: об идиотах на всех уровнях общества

Почему шахэды долетают до Киева в любую погоду, а украинские дроны обмерзают и падают вскоре после взлета?

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Недостаточно просто отдать приказ: "шнеля, шнеля!" / Колаж: Главред, фото: Командование объединенных сил ВС Украины, 22 отдельная механизированная бригада

Почему в стране, в которой на момент развала Союза было все - производство патронов, бронемашин, танков, пушек, зенитных, авиационных, баллистических ракет, самолетов, кораблей, электроники, гидравлики и пр. - почему в этой могущественной в недавнем прошлом индустриальной стране сегодня ничего нет?

Почему не могут сделать даже сраные, примитивные 120 мм мины? Куда всё делось? - Могущество, производство, заводы, инженеры, рабочие, танки, пушки, ракеты?

Потому что кто-то из бывших партократов-казнокрадов решил, что промышленность - это пережиток "совка", ракеты и танки - это дорого, и никому не нужно, а мы - "демократы" и "националисты" - самые умные и мирные люди в мире.

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Поэтому теперь мы - самые умные и мирные в мире националисты и демократы - стоим перед угрозой окончательного демонтажа демократии и очередной ликвидации национального государства. Потому что мирных и демократических, но слабых и глупых, никто не уважает.

Почему вместо пополнения и укрупнения имеющихся эффективных бригад, развертывания их в дивизии создаются с нуля новые бригады, с необстрелянными людьми, которые сразу же бегут в СЗЧ или несут катастрофические потери на фронте? - Потому что мы самые умные, мы умнее военной логики и военной истории.

Почему вместо того, чтобы потратить сотни миллионов долларов на создание одной своей зенитной ракеты по национальному проекту вроде Манхэттеновского с консолидацией всех усилий, всех инженеров, всех производств, выдаются сотни мизерных грантов сотням гаражных кооперативов, а на выходе ничего нет уже который год? - Потому что мы самые рыночные.

Почему вместо консолидации всех сил, объединения всех коллективов для создания одной своей версии нашего "шахеда", который будет летать в Москву, с объемами производства в сотни штук в сутки, мы распыляем силы на десятки сырых моделей, неспособных даже долететь до границы, а тем более преодолеть ПВО? - Потому что мы самые демократичные.

Вы знаете, сколько стоит содержание одной мобильной группы ПВО в месяц? - Минимум 10 тыс. долларов. А сколько таких групп? - Тысячи. Это десятки, если не сотни миллионов долларов в месяц. При минимальной эффективности. Говорите, ракеты - дорого? - Зато мы самые прогрессивные.

Почему десятки тысяч фпв-дронов перепаивают, переделывают в блиндажах на фронте? - Потому что мы самые честные, мы боремся с коррупцией, и дроны покупаем на Прозорро, и чем дешевле - тем лучше. Но, оказывается, не всегда. И дешевые почему-то не летают.

Почему наши украинские дроны не долетают до москвы - по трем причинам: потому что вокруг москвы самая мощная в россии система ПВО и РЭБ, и проще долететь до Грозного, Казани и Каспийска.

Россияне не изобретают велосипед, и сбивают наши дроны ракетами "Панцирей", для чего переместили под москву даже арктические гусеничные версии этих противовоздушных систем.

Ракеты дорого? - Но эффективно и надежно.

Поэтому командиры и не рискуют отправлять свои дроны на москву - потому что не пробьются через ПВО. И не будет ни успеха, ни славы, ни уважения. А еще и влетит от верхнего командования за невыполнение задания.

Вторая причина - несовершенство наших дронов и плохая подготовка экипажей. Многие беспилотники падают сразу после старта, другие - как только теряют сигнал gps, третьи - потому что не умеют летать на минимальный высоте в режиме огибания рельефа местности, и поэтому их быстро обнаруживают и сбивают, четвертые - потому что в зимних условиях обмерзают.

Почему шахэды долетают до Киева в любую погоду, а украинские дроны обмерзают и падают вскоре после взлета? Потому что россияне используют специальные фторсодержащие несмачиваемые полимерные покрытия, на которых не образуется лед. Кто такие использует в нашей стране, кто из высокого начальства вообще знает о проблеме обледенения и способах ее решения? Вопрос риторический.

Это и есть третья причина - тотальная некомпетентность руководителей. И не только среди дроноводов. Когда-то, на заре авиации, командовать эскадрильями ставили кавалеристских, артиллерийских офицеров. Но самолеты под таким командованием летали плохо. Поэтому летчиками стали командовать летчики, а не кухарки.

Недостаточно просто отдать приказ: "шнеля, шнеля!" - быстрее долететь до Москвы. Потому что они почему-то не долетают.

Почему? Потому что - ИДИОКРАТИЯ. Везде, везде, во всех коридорах власти и на всех уровнях общества. И не с 2019 года, как утверждают одни идиоты, которые сражаются против других идиотов, а гораздо раньше. Потому что идиоты любят "простые решения", любят других идиотов - умных, добрых, прогрессивных, демократических, рыночных и красивых.

Вместо этого нужны злые, сильные и профессиональные бойцы.

Кто такой Юрий Касьянов Военнослужащий ВСУ, волонтер, активист инициативы "Армия SOS", глава инициативы "A. Drones". Радиоинженер, специалист по аэроразведке. Занимается производством дронов и БПЛА для украинской армии и непосредственно аэроразведкой, основал общественное опытно-конструкторское бюро беспилотной авиации "Matrix-UAV". Окончил Киевское высшее военно-авиационное инженерное училище в 1991-м, попал по распределению служить в Беларусь. Вернулся в Украину в 2001 году. На своих страницах в соцсетях активно анализирует ситуацию на фронте.

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