Пока боевые действия на востоке Украины остаются изнурительными и позиционными, все большее внимание привлекает соотношение потерь российских войск и их тактических продвижений. Военно-политический обозреватель Александр Коваленко анализирует результаты наступательных действий РФ за третью неделю апреля 2026 года и показывает, по какой цене противник получает незначительные территориальные достижения. Подробнее о динамике фронта, потерях и потенциально опасных направлениях — в материале автора.

Потери и результаты наступления РОВ за третью неделю апреля 2026 в цифрах… Завершилась третья неделя апреля 2026 года и самое время подвести предварительные итоги относительно пропорции потерь противника и результатов по захвату территорий Украины не только в недельном выражении, но и за 3/4 месяца. видео дня

За третью неделю апреля РОВ захватили около 36 км² территории Украины, при этом потеряв 7 480 тел. Пропорция потерь к захватываемым территориям составила 207 тела/1 км².

Противник имел наибольшие продвижения в следующих зонах:

Гришине – 7,3 км²

Новодмитровка – 7 км²

Таратутине – 5,3 км²

Степок – 4,4 км²

Ризниковка – 3,3 км²

Гуляйполе – 3,2 км²

Котлине – 3,23 км²

Проходи – 1 км²

Родинское – 0,9 км²

Практически 50% от захваченных территорий это приграничная зона в Сумской области – 18 км².

Фактически, локационно, наибольшие территории были оккупированы на Северо-Слобожанском направлении, в Сумской области, вдоль границы с россией – более 18 км². Противник продолжает расширять зоны контроля по границе с Сумской областью, осуществляя диверсионные, рейдовые действия, захватывая сёла находящиеся непосредственно на, либо вблизи границы с россией.

В целом, за 3/4 апреля противник захватил 103 км², либо 119 км², что обусловлено верифицированными данными о контратаках СОУ, благодаря которым было освобождено минимум 16 км² территорий Украины, что при корреляции и даёт два результата, с учётом освобождённых территорий и без них. За третью неделю апреля, так же как и за вторую неделю, такой информации не поступало, хотя не официальная информация об успешных контратаках СОУ имеет место быть.

Суммарные потери РОВ за 3/4 недели апреля составили 22 720 тел. Иными словами, пропорция потерь на 1 км² составляет 220 тел/1 км² или 119 тел/1 км² с учётом известной корреляции.

В целом, ситуация на фронте кардинально не изменилась, за исключением наличия двух тревожных зон. Первая – отвлекающего характера приграничье Сумской области, вторая – вызывающий опасения восточный фланг Славянско-Краматорского плацдарма, крошащийся с июня 2025 и ускорившийся осенью.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

