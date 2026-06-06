Кремль ищет новый повод для скандала: Коваленко об атаке в Азовском море

Рассорить Украину и Азербайджан из-за этих ударов не получится.

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Зеленский и Алиев / Коллаж: Главред, фото: Владимир Зеленский

На фоне активизации украинских ударов по военным и логистическим объектам России все чаще возникают информационные кампании, направленные на дискредитацию действий Украины на международной арене. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует реакцию российской пропаганды на атаку по судам в Азовском море и объясняет, почему Кремль пытается использовать этот инцидент для влияния на отношения между Украиной и Азербайджаном. Подробнее о позиции автора – в материале.

А вот и верификация удара украинских дронов по российским суднам, незаконно находившимся в Азовском море. Сейчас россия пытается спровоцировать скандал от этого удара посредством того, что на одном из суден погибли в ходе удара члены экипажа с азербайджанским гражданством. видео дня

С учётом неизменно дружественных отношений Украины и Азербайджана, а так же непосредственно недавней двусторонней встречи президентов Украины Владимира Зеленского и Азербайджана Ильхама Алиева, не удивительно, что российская пропаганда пытается внести раздор в двусторонние отношения наших стран.

Скажу так… Скучно, девочки, скучно!

Рассорить Украину и Азербайджан из-за этих ударов не получится, по той причине, что…

Во-первых, Азовское море, как и порты Мариуполя, Бердянска и прочие, являются временно оккупированными территориями Украины и, де-факто, зоной боевых действий, в которой нахождение гражданина, неважно какой страны, является высокой долей риска для его жизни. Точно так же, как нахождение этих граждан на территории Украины, находящейся под ударами страны-оккупанта, агрессора и террориста россии, так и на территории россии, по которой Украина наносит системные, регулярные ответные удары. Разница лишь в том, что не Украины начинала эту войну и не Украина является агрессором. И это запредельно важная разница.

Во-вторых, на стороне Сил обороны Украины воевало, воюют и будут воевать представители множества стран, народностей, культур и религий, поддерживающих Украину и среди них немало, а как раз очень много азербайджанцев. Многие из них сегодня уже шахиды, честь и почёт которым, другие продолжают справедливый путь защиты страны, оказавшейся под агрессией оккупанта, реваншиста, недоимперии ввергающей народы в мясорубку.

Война это горнило, в котором либо закаляется сталь, либо отсыпается лишнее. Лучшие – на стороне справедливости. Остальные пытаются лавировать и петлять. Но война это не те условия, где это возможно делать бесконечно долго и не платить за свой, неверно избранный путь, порою даже кровью.

На сегодняшний день временно оккупированные территории Украины, а так же вся территория россии – это зона боевых действий. И чем раньше представители других стран и народностей это осознают, тем безопаснее будет для них, не рисковать находиться там.

О персоне: Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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