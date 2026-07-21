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Для России "китаизация Дальнего Востока" становится проблемой - Тишкевич

Игар Тышкевич
21 июля 2026, 21:28
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Аналитик объясняет, зачем Москве понадобился новый мегакластер и как он может стать разменной картой в переговорах с Вашингтоном и Пекином.
Недовольство россиян войной может сделать Путина опасным
Игорь Тишкевич - зачем России "Супер-ТОР" на Дальнем Востоке и в Арктике / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скриншот

На фоне подготовки новых раундов переговоров России и США по Украине в Кремле готовят закон о "Супер-ТОР" - объединённой зоне опережающего развития на Дальнем Востоке и в Арктике. Формально это налоговые льготы для инвесторов, а по сути - попытка ослабить китайское влияние в регионе и получить разменную карту для торга с Вашингтоном. Политический аналитик Игорь Тишкевич объясняет, чем эта инициатива грозит самой России. Публикуем его колонку без сокращений.

Разбавить китайцев. Поторговаться со штатами. Итак, в РФ планируют (причём через отдельный закон) создать "Супер-ТОР", в который будут входить территории Дальневосточного федерального округа. С вхождением части территорий Арктики.

Сама идея ТОРов (территорий опережающего развития) и позже создаваемых ТОСЭРов (территорий опережающего социального экономического развития) не нова. Это некий аналог свободных экономических зон, где в зависимости от территорий есть налоговые (до полного освобождения от налога на прибыль), таможенные (0 ставка на ввоз оборудования, а в некоторых - режим "таможенного склада") и даже миграционные (упрощённый режим привлечения иностранных специалистов) льготы. Причём хотя ТОР и ТОСЭР считаются синонимами, по факту первые создавались раньше и с большим набором "подарков" инвесторам. Вторые, в основном на Севере, носят некий "гибридный" формат - они управляются во многом с доминирующим участием местных властей регионов, где они созданы.

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Почему это так важно? ТОРы возникли изначально на Дальнем Востоке. И вскоре такие территории в регионе стали опорными точками китайского бизнеса. В смысле полностью китайского - с китайским менеджментом, китайскими рабочими, китайскими порядками внутри. Теоретически РФ могла бы получить с этого технологический рывок местной (и национальной) экономики. Да вот в Пекине не спешат вводить на территории технологические производства. Добывать ресурсы - да, передавать технологии - очень осторожно. В результате экономически ДФО всё больше и больше становится "филиалом" экономики КНР.

В свою очередь, Пекин с интересом смотрит на ТОСЭРы в Арктике. Ведь арктические морские пути - приоритет. И получить возможность создания (и владения) там опорных портов означает получить в распоряжение то, что ещё недавно называлось "Севморпутём". В Кремле запускать китайские компании не спешат. Страшно.

Более того, если вспомнить "Дух Анкориджа", то Путин активно "продавал" Трампу именно Арктику (как ресурсы, так и судоходство) и доступ к бизнесу и ресурсам Дальнего Востока. Для Вашингтона такое важно в разрезе сдерживания Пекина - контролировать логистику нового транспортного коридора и конкурировать за ресурсную базу Дальнего Востока. А развитие отношений с Россией в таком разрезе является политикой сдерживания Китая (сыграть в Москву против Пекина). Путин понимает эту логику и продаёт её (и будет продавать) за уступки на украинском направлении. Как в момент заключения договора о заморозке (и его содержания), так и после оного - через возврат в "западную" экономику и поддержку США в этом вопросе.

Но "отдать Арктику" США, проигнорировав интересы КНР, страшно. Кроме того, Вашингтон желает входа на Дальний Восток, где уже укоренились китайские компании.

Да и для самой России "китаизация Дальнего Востока" становится проблемой. Особенно на фоне ударов по нефтянке, торговле. Я уже писал, что для любой империи поддержание "связанности" территорий является вопросом выживания. А если есть проблемы не только с движением товаров, но и даже с "полётами в Россию" (то ли аэропорты закрыты, то ли топлива нет), регион достаточно быстро и безболезненно переориентируется на новый, как говорят в Москве, "центр принятия решений". То есть будет и социально, и политически всё больше клониться к КНР.

Тут возвращаемся к идее "Супер-ТОР". Отменять старый налоговый режим нельзя. Но можно объединить все ТОРы в один суперкластер. Формально расширить возможность работы в льготном режиме на огромную территорию. Реально - размыть границы старых ТОРов. Причём с учётом ошибок, которые были на Дальнем Востоке. Старый "порог входа" - 500 тысяч российских рублей (меньше 10 тыс. долларов) - был очень выгоден для малого китайского бизнеса. Увеличивают в 10 раз - до 5 млн. А когда заработает новая система, можно часть "старых ТОРов" просто упразднять.

Таким образом, Кремль рассчитывает, с одной стороны, "размыть" китайское доминирование в упомянутых территориях. Либо пытаться привлечь более крупные компании - нечто большее, чем заготовка леса или десяток теплиц.

Но самое главное - Супер-ТОР становится выгодной темой для торга. Ведь ограничения по территории снимаются - практически весь федеральный округ. И можно торговать возможностями входа как с США, так и с другими странами. Проще говоря, устроить аукцион. Не сейчас (закон ещё не принят), а в 2027 году. Пока же продавать перспективы. И пытаться обменять их на позиции сильных государств по Украине.

Но тут для Кремля есть несколько проблем.

Позиция как США, так и КНР. Обоим государствам не выгодно полное поражение России. Но им не выгодно и поражение Украины (как фактор, усиливающий амбиции РФ). А вот ослабленный Кремль вполне удовлетворяет как Вашингтон, так и Пекин.

Угроза для самой России. Если целый регион получает возможность перейти на свою налоговую, таможенную, миграционную системы - вот тебе реальная "федерализация". И реальное отдаление от Москвы. В Кремле это видят и поэтому курировать Супер-ТОР предлагается на уровне Правительства и Госдумы. Но в определённый момент у таких руководителей может наступить "момент выбора": выгоднее быть одним из "членов правительства", либо первым и главным в большой СЭЗ.

Но пока стоит наблюдать за идеей. И ожидать нового вояжа российских переговорщиков в США уже в ближайший месяц.

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О персоне: Игар Тышкевич

Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.

С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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