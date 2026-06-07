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Почему Россия проиграла ещё до окончания войны — объяснение Коваленко

Андрей Коваленко
7 июня 2026, 08:10
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План россиян был понятен — они хотели захватить Украину и видели в этом проект "славянского единства".
Путин, Шахед
Путин и война / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, ua.depositphotos.com

На фоне затянувшейся войны и попыток Кремля сохранить образ глобального игрока все чаще возникает вопрос о реальных возможностях России влиять на мировые процессы. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко анализирует, как война против Украины изменила геополитические амбиции Москвы и почему заявленные проекты российского доминирования все больше расходятся с экономической и политической реальностью. Публикуем его взгляды на языке оригинала.

Россия потеряла центр силы, независимо от наличия мечтаний о нем или разного рода "сценариев будущего" от Малофеева-Дугина. В РФ нет ни экономики, ни количества людей, ни капитала для того, чтобы воплотить в жизнь план участия в разделе мира.

План россиян был понятен — они хотели захватить Украину и видели в проекте "славянского единства", который долго продвигали (Россия-Беларусь-Украина) свой центр силы, способный развалить ЕС, распылить его на отдельные государства, которые можно было бы коррупционно и экономически встроить в собственную и китайскую модели. Более того, такое видение существовало с начала 2000-х, и воплощать его Россия пыталась политически.

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Но РФ уже проиграла войну, потому что поражение становится видимым еще до его объявления или закрепления в соглашениях или других мерах. Поражение видно даже тогда, когда происходят якобы активные обстрелы и бои. Она проявляется в цифрах экономики, капитализации общества, в ВВП и инвестициях, технологиях, влиянии на другие страны (Россия потеряла Кавказ, постсоветское пространство, Ближний Восток и постепенно вытесняется из Африки). Поэтому различные мечты о мировой гегемонии нереалистичны. Региональная роль РФ при режиме Путина также под вопросом, поскольку нынешняя модель приведет к дезинтеграции и развалу РФ в ближайшие десятилетия.

Между прочим, Путин, который до сих пор верит в "Киев за три дня" и российскую гегемонию, также верит в бессмертие, шаманов и выделяет десятки миллиардов своей дочери Воронцовой на проект борьбы со старением. Она должна для него добыть этот эликсир вечной жизни, а Герасимов с различными Нарышкиными должны "победить в глобальной войне". Казалось бы, безумие, но Герасимов и Нарышкин верят "в победу", потому что им также пообещали новую печень и сердце, которые напечатают под контролем дочери Путина.

О персоне: Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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