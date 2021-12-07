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Каковы итоги виртуальных переговоров Путина и Байдена

Илия Куса

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего

7 декабря 2021, 23:15

РФ преследует глобальную цель, которая вполне рациональная - добиться своего признания в качестве сильного равноценного игрока на мировой арене.

Бейден, Путин
Байден во время разговора с Путиным / Белый дом

Что ж, виртуальная встреча Путина и Байдена завершилась ожидаемо.

Никаких фундаментальных прорывов, естественно, не было. А если какие-то договорённости и имели место, нам о них не скажут.

Стороны позаботились о том, чтобы информация оставалась максимально ограниченной и сухой. Например, отказавшись от заявлений президентом по итогам переговоров в пользу пресс-релизов и создав чуть ли не "стерильную" информационную среду, жёстко ограничив участие СМИ и своей аппаратной бюрократии.

Мне лично уже вторые переговоры Путина-Байдена и сопутствовавшие им публикации в прессе, заявления и телодвижения сторон, говорят о следующем:

Читайте такжеИтоги переговоров Путина и Байдена: о чем договорились и что заявили в Белом доме и Кремле1. Страны Европы и США готовы к прагматичному, взвешенному разговору с Россией, и даже готовы негласно вести диалог в категориях "красные линии" и "зоны интересов", но не могут ничего гарантировать по политико-идеологическим причинам.

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2. Российское политическое руководство довольно активизацией диалога с Западом, даже если он не приносит сиюминутных результатов. Сам факт пункта №1 является в восприятии Москвы приемлемым сдвигом с мёртвой точки. К тому же, в отношениях двух стран заметны сдвиги, хоть и незначительные, даже санкции против Северного потока-2 и ограничения против российского суверенного долга не включили в оборонный бюджет США.

3. РФ преследует две тактические цели в разговоре с США - склонить Вашингтон к совместному давлению на Украину по имплементации Минских соглашений и добиться от Байдена хотя бы признания и принятия "красных линий" Кремля, а именно - недопущения расширения НАТО на восток и включения в Альянс Украины.

4. РФ преследует и глобальную цель, которая вполне рациональная - добиться своего признания в качестве сильного равноценного игрока на мировой арене с закреплённой "зоной безопасности" \ "зоной интересов" \ "сферой влияния" и возможностями "продавать" свои посреднические, силовые, миротворческие услуги странам Запада.

5. США и страны Европы остаются на прежних позициях по поводу Украины, признавая именно Минские соглашения в качестве основы урегулирования конфликта с РФ, и это противоречит позиции нашего Офиса Президента последних месяцев, что может быть проблемой в ближайшем будущем.

6. Повестка дня американско-российского диалога гораздо шире, чем у нас представляют или хотят представлять. Мне кажется, кроме Украины, есть ещё несколько вопросов, которым США придают не менее важное значение в переговорах с Путиным, а именно - ядерное нераспространение (в контексте Ирана), противостояние с Китаем (в контексте "стратегической стабильности") и киберугрозы.

7. У нас очень слабая позиция по отношению к теме переговоров. Всё, что я наблюдал - это либо смешки по поводу неспособности РФ ничего создать, либо повторения мантр 2014 года про "единый западный фронт" и "ядерные санкции", либо зрада в стиле "Путин нападет" и "Всё пропало".

8. К сожалению, у нас нет попыток ответить на вызовы, которые ставит перед нами этот диалог, а именно: поиск альтернативы Минску, меняющаяся функция РФ для Запада, переориентация США на другие проблемы, деактуализация нашей политики безопасности после 2014 года, основанной на вере в НАТО.

viber
Владимир Путин Джо Байден
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