Какова логика США на переговорах и что стоит знать

Как считается, сторонник Украины К. Келлог подтвердил, что сейчас мирные переговоры идут вокруг двух самых сложных вопросов.

Первое: территориальный обмен части Донбасса, которую контролируют ВСУ, на Запорожскую АЭС. Второе: предоставление Украине реальных, а не "будапештских" гарантий безопасности со стороны США. Если эти вопросы будут решены (каким угодно образом), прекращение огня и последующие мирные процессы станут реальными.

И если с американцами о гарантиях безопасности договориться сложно, но можно (особенно, если поменять переговорщиков), то с территориальным обменом ничего не складывается. Потому что в этом вопросе против Украины выступают сразу и россия, и США.

С Россией все понятно - отдайте все, что мы назвали своим. А логика Белого Дома здесь следующая.

Все крупные города неоккупированного Донбасса уже находятся в зоне досягаемости российских КАБов, систем залпового огня и даже ФНО. Практика этой войны показывает, что при таких условиях удержать такие города невозможно - позиции защитников со временем будут просто разрушены до основания, а еще раньше будет уничтожена логистика. То есть, американцы убеждены, что президент В. Зеленский не соглашается на выход ВСУ из Донбасса не из прагматических соображений, потому что знает, что в Украине есть ресурсы для контрнаступления. А с позиций сугубо эгоистически-политических - чтобы сохранить шансы на второй срок на предстоящих выборах.

Соответственно, американцы настаивают, что если россия, несмотря на наше сопротивление, захватит весь Донбасс силой, то о возвращении Запорожской АЭС на мирных переговорах можно будет забыть. И тогда путин уже будет требовать отдать ему Запорожскую и Херсонскую области.

Ну, и здесь, конечно, звучит любимое выражение Белого Дома - "Соглашайтесь, потому что у вас нет козырей". А на самом деле, есть ли у нас они, эти возможности для перелома ситуации на Донбассе? Может, это очередные красивые фотки "Фламинго" или возвращение к службе А. Кузьмука? Вынужден признать, что не вижу таких возможностей в рациональном поле. Буду благодарен, если кто-то подскажет.

Хотя в иррациональном они есть. Потому что в свое время недоимперия неизбежно рухнет, причем, это произойдет внезапно и неожиданно, как было с СССР. Но на переговорах такие аргументы не воспринимаются.

