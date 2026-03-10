Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснил

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые рынки и политические элиты замерли в ожидании кардинальных решений от Вашингтона. Главной дилеммой остается формат завершения противостояния с Тегераном, что уже напрямую влияет на мировые котировки нефти. Международный обозреватель Иван Яковина анализирует риски поспешного примирения, которое может оставить иранский режим непоколебимым и открыть ему путь к ядерному статусу. Почему тактическая пауза грозит стратегическим поражением Запада - читайте в колонке.
В Вашингтоне говорят, что Трамп склоняется к тому, чтобы быстро объявить о своей победе и закрыть войну в Иране.видео дня
Косвенным подтверждением этой версии может быть начавшееся снижение нефтяных цен - со 110 долларов за баррель утром до 95 сейчас.
Но гарантии пока нет, так как сторонников продолжения боевых действий в США и Израиле все еще немало. Плюс надо понимать, что если Трамп прекратит боевые действия без уничтожения иранского режима, то сам этот режим объявит себя победителем и получит гигантскую подпитку для собственной легитимности.
Иными словами, только что назначенный новый рахбар взойдет на пост в лучах победы и славы, его власть от этой войны не ослабнет, а существенно укрепится.
И он-то уже точно запустит проект по созданию ядерного оружия.
О персоне: Иван Яковина
Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах.
Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист.
С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину.
Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.
