Почему быстрый мир в Иране может стать стратегической ловушкой: Яковина объяснил

Пока цены на нефть падают на ожиданиях завершения войны, новый рахбар готовится получить ядерное оружие под прикрытием "победы" над Западом.

На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке мировые рынки и политические элиты замерли в ожидании кардинальных решений от Вашингтона. Главной дилеммой остается формат завершения противостояния с Тегераном, что уже напрямую влияет на мировые котировки нефти. Международный обозреватель Иван Яковина анализирует риски поспешного примирения, которое может оставить иранский режим непоколебимым и открыть ему путь к ядерному статусу. Почему тактическая пауза грозит стратегическим поражением Запада - читайте в колонке.

В Вашингтоне говорят, что Трамп склоняется к тому, чтобы быстро объявить о своей победе и закрыть войну в Иране.

Косвенным подтверждением этой версии может быть начавшееся снижение нефтяных цен - со 110 долларов за баррель утром до 95 сейчас.

Но гарантии пока нет, так как сторонников продолжения боевых действий в США и Израиле все еще немало. Плюс надо понимать, что если Трамп прекратит боевые действия без уничтожения иранского режима, то сам этот режим объявит себя победителем и получит гигантскую подпитку для собственной легитимности.

Иными словами, только что назначенный новый рахбар взойдет на пост в лучах победы и славы, его власть от этой войны не ослабнет, а существенно укрепится.

И он-то уже точно запустит проект по созданию ядерного оружия.

