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Какое будет население Украины к концу 21 века: шокирующий прогноз

Алексей Кущ
18 июля 2024, 19:10
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Сейчас в Украине осталось примерно 28 млн человек, из них женщин фертильного возраста (и тех, кто войдет в этот возраст) - около 8 млн.
Украина, ООН
Украина и прогноз ООН / Коллаж: Главред, фото: Bundeswehr, УНИАН, ua.depositphotos.com

К вопросу о прогнозе ООН касательно численности населения Украины к концу 21 века в размере 15 млн человек.

Там достаточно широкий доверительный диапазон прогнозирования: от 10 млн (минимум) до 25 млн (максимум).

Но самое интересное - это то, что ООН строит свой прогноз от официальной статистики, то есть от 42 млн человек.

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Без учета оккупации, миграции, потерь и фактора войны.

Если в модель ООН заложить реальную нынешнюю численность населения страны на подконтрольной территории, получим значительно более худшие результаты.

Речь о численности населения значительно меньшей, чем нынешние показатели Монголии (менее 5 млн человек).

Понятно, что все эти прогнозы носят условный характер.

Но можно сделать и более прикладной расчет.

До конца нынешнего столетия, почти все живущие ныне в Украине умрут (учитывая среднюю продолжительность жизни мужчин в 57 лет, это произойдет раньше).

Сейчас в Украине осталось примерно 28 млн человек, из них женщин фертильного возраста (и тех, кто войдет в этот возраст) - около 8 млн.

Коэффициент фертильности - 0,8. То есть, эти женщины смогут родить 6,4 млн человек.

Срок выхода в реальный возраст деторождения - в среднем 25 лет.

Половина из 6,4 млн - женского пола, то есть они смогут дать жизнь еще 2,5 млн человек.

Из этих 2,5 млн - половина опять-таки женского пола или 1,25 млн. Через 25 лет они родят около одного миллиона человек.

Итого: 6,4 млн + 2,5 + 1,25 + 1 = 11,15 млн. человек.

Этот очень упрощенный расчет, который верен при следующих условиях:

- население в Украине сейчас действительно составляет 28 млн, а не меньше;

- после войны никто не уедет (в сальдовом показателе);

- коэффициент фертильности не снизится;

- больше не будет войн и внешних угроз.

- больше не будет оккупированных территорий.

Конечно, точно такие же факторы, но с положительной коннотацией могут и улучшить прогноз.

Например, нас не 28 млн, а 30 млн. Коэффициент фертильности увеличится до уровня более единицы.

После войны в Украину вернутся беженцы и/или к нам устремятся мигранты из других стран.

Украина вернет территории по состоянию на 1991 год.

Вопрос в том, какой сценарий будет базовым.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

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